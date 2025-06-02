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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎「大兒子20多年都在討錢」求輕判

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名游男（左）去年持球棒打死啃老哥哥。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市去年一起弟殺兄命案2日進行審理，游姓哥哥長期向家中討錢，事發當晚竟持破碎玻璃瓶威脅媽媽，弟弟氣憤持球棒毆打哥哥20多下致死。游母心碎證稱，大兒子20多年來都在討錢，甚至把房子拿去抵押借了700萬，至今都要還，懇求法官能對小兒子從輕量刑。檢方認為，哥哥生前作為雖令人作噁，但法律不允許以此方式奪走生命，依殺人罪具體求刑6年。

去年1月22日19時許，東區東乙街發生一起命案，一名游男（45歲）看不慣哥哥（48歲）長期啃老，向爸媽長期討錢，事發當天甚至砸毀客廳、神像以及廚房，游弟回家後，見到家中一團亂，哥哥甚至拿破碎玻璃瓶要攻擊媽媽，拾起球棒追打哥哥，在家門口將人打死。

▲游姓哥哥事發當天砸毀家中物品，持玻璃酒瓶威脅媽媽討錢。（圖／記者許權毅翻攝）

台中地院今傳游母作證，游母說當天大兒子又討錢，要我去借20萬給他，討錢的事情非常久了，甚至會拿瓦斯桶威脅，至少20年，有時2、3千塊，多的就數萬元，還得去跟人借錢給他，甚至爸爸的這間房子也被拿去抵押700萬，至今都得還。

游母表示，小兒子是印刷工，晚上還會去開計程車賺錢，月收3萬多，一半都會拿回來給家用。大兒子若跟我討不到錢，還會要我去跟小兒子要求，去跟別人借錢花用，事發當天我叫小兒子回家吃飯，正好大兒子在到處亂，小兒子是為了阻止哥哥、保護我。

公訴檢察官張凱傑提示事發監視器，可見事發當天19時20分，弟弟持球棒在屋外打哥哥腳部3下、頭部3下，父母上前阻止被弟弟推開，又上前攻擊12下，父母再次輪流上前阻止，都被推開，弟弟又再打10多下，哥哥頭部被打到反彈，整個過程約2分鐘、總計攻擊20多下。

合議庭審判長劉柏駿問游母，大兒子是否2、3天就會鬧一次？兄弟倆平常有無衝突？游母表示大兒子確實常常鬧，兄弟倆從小則沒有衝突，小兒子都會暗自吞忍，現在欠銀行700萬，每個月都要還好多，小兒子被收押期間只能到處借錢。

就科刑辯論部分，檢方認為，游男符合刑法第62條自首減刑，但不符合第59條情堪憫恕。這是長期家庭衝突造成，弟弟打哥哥，檢方跟社會都能看出，是為了保護母親，做出無聲吶喊，試圖要挽救這個家庭，但應該停手於哥哥倒地，正義在那時就能得到衡平，但弟弟卻是一棒又一棒，攻擊20幾下不停手。

檢方指出，哥哥當時已經失去反抗能力，弟弟仍朝頭部攻擊，造成粉碎性骨折，弟弟雖是情緒失控，但是殺意明確。哥哥生前的作為令人作噁，但難道品德完美的人才配擁有生命權嗎？那還要有法院幹嘛？這是社會的底線，游弟刑度可調整下修，加上雙親也多次希望能對小兒子寬容，但法律不允許以此方式奪走生命，考量游男可教化、有懊悔、重返社會可能性高，具體求刑6年。

公訴辯護人指出，被告游男是長期負面情緒累積，哥哥當時拿著破碎酒瓶要刺向媽媽，游男受到此情刺激，才觸發犯行。又哥哥長期對一家精神騷擾，被告游男承受長期壓力，才情緒累積導致本案發生。

公辯認為，被告父母當庭表示希望「手梳攑懸（高抬貴手）」、從輕量刑，本案犯行確實是被告不對，但是這個家應該如何善後？父母未來需要被告照顧，甚至還有外頭債務需要承擔，對比20年行為跟20幾下失手，這是何等絕望？認為游男符合情堪憫恕得以減刑。審判長諭知，全案辯論終結，下月宣判。

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