又是你！跑車男2周內二度掛假牌上路　還被同一員警抓包

▲台中一名賴男懸掛假車牌上路，2次都被同一位警察抓到。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局水湳所員警黃昱維上月28日巡邏時，發現一輛黑色進口跑車疑似懸掛偽造車牌，立即攔停該輛轎車，不料黃員一看，發現眼前的賴男相當眼熟，原來他2周前也因懸掛假牌被黃員給攔查送辦，竟不知悔改，再度被逮。

第五警分局說水湳派出所指出，員警黃昱維、蘇信憲及實務訓練生賴珮毓等人，於5月28日執行巡邏勤務，從四平路左轉中清路時，發現一輛進口車有異狀，以警用小電腦查詢車牌結果，該車牌並未在監理站登記車籍資料，疑似懸掛偽造車牌，以廣播器要求車主停車受檢。

▲賴男偽造營業自小客車牌上路。（圖／記者許權毅翻攝）



黃昱維等人上前後，見搖下車窗的男子相當眼熟，發現他是一名賴姓男子（28歲），2周前也被黃昱維逮捕過，跟同行員警說「就我上次抓到的」，且案由同樣是偽造假車牌，又開另一台進口車上路、偽造車牌，被開罰1萬800元罰鍰、依法送辦。

第五分局長劉其賢表示，為遏阻衍生不法行為，各警察機關均會加強查緝使用偽變造車牌。如使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元罰鍰外，並將依刑法第212條、第216條移送法辦，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，觸犯刑罰。