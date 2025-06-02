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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

說好5千份沒壓力？鍾小平繳1049份罷免吳沛憶連署　怨嘆不好連

▲▼鍾小平到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對民進黨發起全台大罷免，國民黨台北市強打的罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署送件將於7日截止，但雙方距離目標份數仍有差距。「憶事無成」領銜人李孝亮昨公布最新連署書份數，「目前手上一萬出頭份，門檻兩萬四千份，差距大概一萬二左右。」而先前稱繳5000份連署書不會有壓力的議員鍾小平，今（2日）前往罷沛總部遞交1049份連署書，並嘆真的不好連，尤其台北市黨部主委黃呂錦茹被收押後，連署幾乎進入停滯狀況。

鍾小平先前受訪時強調，發動連署是各地開花，支持反罷免，大家做好區域聯防，再軟弱就被民進黨吞掉，5000份不會有壓力。如今終於公開自己收件成果的鍾小平今日赴罷免吳沛憶總部，受訪時透露自己帶來的第一批數量是「1049份」，而先前在一階簽的4800份，會努在這禮拜轉成二階後再交給李孝亮。

鍾小平也強調，在3年前罷免時任立委林昶佐二階連署差2000份要補件，當時民眾黨年輕人在十天內就簽5、6千份，因此現在二階最後一擊是否能過，黃國昌號召的支持者也非常關鍵，期待民眾黨支援力量。

李孝亮則說，如果加上現在1千多份，還差1萬份左右，希望鍾小平能將4800份趕快轉換成二階連署書，再加上所有反對民進黨力量的民眾，應該很快就能達標送二階連署書。

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