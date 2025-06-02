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李俊俋請辭！藍轟監院無須存在　王鴻薇：其他濫用公務車監委不辭？

▲▼監察院秘書長李俊俋 考試院秘書長劉建忻 人事長蘇俊榮 法務部長鄭銘謙 司法及法制委員會 處理監察院 人事總處 考試院 法務部等 預算解凍案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋近日遭爆於5月20日乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用，李俊俋昨日發布聲明請辭監察院秘書長一職。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇質疑，賴清德想止血，其他濫用公務車的監察委員是不是也該請辭？國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明了當初擔任立委時所說，監察院沒有存在的價值與必要。

李俊俋昨日傍晚發出聲明請辭監察院秘書長一職。他表示，自接任秘書長以來時刻謹慎自律、戮力從公，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，有負國人所託及監察院之清譽。

王鴻薇對此痛批，李俊俋才「畏罪不敢來」今日司委會的報告，結果前一天就請辭，推測是賴清德總統一個止血動作，因為民進黨政府最近刪減地方補助款，本想為大罷免加溫，結果如今爆出寵物搭公務車美容，這也凸顯執政黨種種荒謬、在野黨刪預算是正確的。

王鴻薇指出，李俊俋請辭，那其他濫用公務車的監察委員是不是也應該用同樣標準請辭，畢竟監察員本來就是整治官箴的單位，總不能說秘書長標準比較高，其他人就標準比較低？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明了當初擔任立委時所說，監察院沒有存在的價值與必要；監察院說沒錢買衛生紙，結果有錢用專車接送寵物做美容，根本是不知民間疾苦，這就是監察院的常態，真的沒有存在的必要。

至於原定今日邀請李俊俋列席報告的立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲僅說，尊重李俊俋的決定，珍重再見。

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