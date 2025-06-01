罷吳思瑤還差5千份！黃國昌令民眾黨員簽連署　要張克晉放下小我

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委吳思瑤罷免案領銜人張克晉宣布退出，罷團更遭中選會判定未有符合更換領銜人要件，不過，罷團仍力拚二階連署，「地動刪瑤」召集人賴苡任稍早表示，目前還差5000份。民眾黨主席黃國昌今（1日）也現身北投力挺「罷瑤」，並稱已經交代台北市黨部、組織部的同仁，動員民眾黨在士林、北投的黨員，出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道，同時喊話張克晉放下小我，不要因為一人遭威脅讓上萬人民意無法聲張，「符合台灣民主跟國家精神嗎？」

黃國昌今日下午率領黨公職到「掃除綠衛兵」志工發起的罷免吳思瑤連署攤位，秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、立法院黨團主任陳智菡等人出席。

黃國昌受訪表示，賴清德透過國家機器對柯文哲進行政治追殺，至今還關在土城看守所，民眾黨為了對抗國家司法濫權、幫柯文哲爭清白，前去旁聽開庭，吳思瑤卻在議場舉手板、造謠，稱白委挺貪腐、妨礙司法公正，過去這一年多，吳思瑤對他個人有非常多侮辱，甚至抹紅、抹黑，但他從來沒有放在心上，因為他知道民進黨派出來的黨鞭就是這種水準。

黃國昌抨擊，吳思瑤作為士林北投的立委，睜眼睛說瞎話、抹黑柯文哲在該地的政績，因此他要誠懇呼籲大家，不分黨派，忘記過去所有紛紛擾擾，在國家利益前面，所有政黨、個人利益都要拋下。

黃國昌說，罷免吳思瑤行動在過去這段時間，有很多風風雨雨，很多人受到國家機器的威脅、恐嚇，甚至有領銜人受不了壓力萌生退意，在這最緊急、最需要支持的時刻，民眾黨想要告訴這些勇敢站出來的年輕人、公民，「你們並不孤單」。他續指，對民眾黨而言，在6月7日之前只有一個任務，自己已經交代台北市黨部、組織部的同仁，動員民眾黨在士林、北投的黨員，出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道，勿再放任這賴清德的代言人繼續造謠、抹紅、抹黑，台灣不需要執政黨的鷹犬在立法院執行賴清德的意志。

黃國昌也喊話張克晉回心轉意，不要因為一人遭威脅讓上萬人民意無法聲張，「符合台灣民主跟國家精神嗎？」這次罷免牽涉到台灣利益大事大非，每一個人都應放下小我，團結才能完成重要的事，更不需擔心、害怕，如果因為領銜、提議、連署，遭到民進黨追殺，時間剩下不多，大家應勇敢站出來，不要因個人我執，讓上萬人努力毀於一旦，這也是為何「公投法」規定更換領銜人需要一定比率同意，代表這不單單是一個人的事。