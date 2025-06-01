幕後／估小草反罷免仍有10%影響力　藍白三階合作對決綠基本盤

▲藍委羅廷瑋現身民眾黨宣講活動，淚崩在黃國昌懷裡。（圖／羅廷瑋臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠罷免戰全台烽火，藍營很可能是31：0慘遭「完封」，不少藍委積極自救，除了黨主席朱立倫、各縣市首長加持外，更尋求民眾黨主席黃國昌奧援。藍營人士直言，如何催出小草投下不同意罷免票、強化在野共同反綠情緒成反罷免投票關鍵，三階藍白合雖不保證穩贏，但有機會取勝，且若讓綠營達成「罷掉6席以上藍委，並補選上6席」的戰略目標，藍綠消長中單獨國會席次過半，民眾黨在國會8席影響力就等於0席，在這場罷免戰中沒有置身事外的空間。

全台立委罷免第二階段連署逐漸進入尾聲，多達31件國民黨立委罷免案連署書送進中選會，罷免熱度遠超藍營今年2月所預期，為力保藍營國會多數席次優勢，不少藍委開始加強空戰，希望營造被綠營霸凌、追殺的氛圍，對小草打出悲情牌；針對前民眾黨主席柯文哲遭裁定延押2個月，朱立倫也在深夜隨即發出聲明表示，綠營把司法當成打擊政敵、鞏固權力的手段，「今日柯文哲，明日可能是任何人」，呼籲所有在野力量應團結一致發聲，民眾一定要勇於表態，出來投票，反對惡罷。

為催出所有反綠選民參與罷免戰，部分藍委近期也與民眾黨民代共同掃街、辦活動，盼能拉攏白營選民共同反罷。台中市藍委羅廷瑋上月18日現身民眾黨舉辦的「人民要當家」宣講活動，與黃國昌同台力催反罷免，更一度淚崩「癱倒」在黃國昌懷裡，國民黨台北市立委王鴻薇日前也和民眾黨台北市議員林珍羽共同前往松江市場，向基層選民喊話不同意罷免。

▲林珍羽陪同王鴻薇掃松江巿場。（圖／記者鄭佩玟攝）

藍委指出，會去尋求黃國昌跨黨站台，主要是中部以北的直轄市，以及白營基本盤較強的地區，期盼能同步吸收到「小草」相挺力道，而「盧系」立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪，還是政治新兵，在「藍白合」氛圍中被送進國會，卻因與盧秀燕高度連動，成為綠營與罷團的首波箭靶，三人不如原縣區的老將顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣在選區經營深厚，擁有穩定樁腳與強悍地方實力，組織基礎明顯不足，在綠營投票率已達天花板的情況下，未來進入第三階段投票後，預估中間選民因為不關心政治，出門投票的比例不高，因此最後還是會回歸基本盤的對決，藍加白的盤勢才能大於綠。

據掌握，除了台中市藍白已經合體，被罷免的立委與黃國昌同台外，雙北地區的藍委也著手規劃邀請黃能夠在第三階段投票時力挺。一名輔選人士表示，「426凱道司法不公抗議之後，全台藍營支持者的反罷免投票率都有顯著提升，當天集會也吸引很多民眾黨選民，但從近期民調結果來看，『小草』們都還在觀望中。」民進黨把選民的投票意願已拉高到七成，國民黨支持者的投票表態率也提升到六成，都已經算達催票「天花板」極限，藍營評估對柯文哲死忠的「小草」應該還有10%左右支持度，若這些人能在黃國昌疾呼下全數出來投下不同意票，就算藍委全部過二階，三階罷免投票要成功被罷掉也是很困難的一件事

藍營人士也分析，民進黨大罷免的戰略目標是「罷掉6席以上藍委，並補選上6席」，在藍綠消長中單獨國會席次過半，民眾黨的8席立委雖然不會因此變動，但若民進黨達成其戰略目標，民眾黨的8席就等於0席，黃國昌的主席威信也會大受影響，因此在這場罷免戰中沒有置身事外的空間，全力催動厭綠的在野集體情緒，將成為藍白能否守住國會多數的關鍵。