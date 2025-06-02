同台吳沛憶遭停權　藍里長送百份連署怨：我同舟計畫回黨不反朱

▲台北市中正區南門里長郭有賢（右1）同台吳沛憶遭懲處。（圖／吳沛憶臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨雙北市罷免民進黨陷入苦戰，黨中央祭出黨紀，嚴格禁止基層民代、里長和吳沛憶同台，但台北市中正區南門里的里長郭有賢，卻被媒體踢爆同台吳沛憶，遭黨紀懲處。郭有賢今（2日）和台北市議員鍾小平現身「憶事無成」總部送交連署書，郭有賢受訪時也喊冤，「我怎可能反朱立倫啦！」

國民黨罷免吳沛憶、吳思瑤二連署進入最後倒數。其中，每位罷綠委所屬選區（士林北投、中正萬華）的黨籍市議員，必須為該選區罷綠委案承擔5000份連署書責任額。

昨天台北市議員吳志已經送交約820份，今天鍾小平則是交上1049份，並強調自己第一階段提議書收了4800份，後續清點後會再送到總部，里長郭有賢則是送上150份。

對於遭媒體踢爆，不甩黨中央同台吳沛憶，還公開感謝吳沛憶幫忙爭取地方建設。郭有賢受訪強調，自己4年前跟鍾小平「同舟計畫」回到國民黨，「我是國民黨黨代表，我怎麼可能反朱？」不要亂扣帽子，那天在現場他辦活動，所有民代到現場都要介紹，結果地方黨部懲處他停權2年，甚至今年9月黨代表不能參選、明年里長選舉也不能選。

郭有賢說，「我身為國民黨員，我是始終都是國民黨員，黨齡53年！」