日本米荒！超市「儲備米」上架　千人清晨排隊搶購

記者張方瑀／綜合報導

日本米價持續飆漲，農林水產大臣的小泉進次郎就任後，取消儲備米的競標制改採協商合約制，盼儲備米加速在市面流通。大型連鎖超市永旺（AEON）2日率先開賣備蓄米，而為了搶購價格親民的政府備蓄米，吸引將近1000人凌晨就開始排隊，甚至有人前一天早上就來排隊。

綜合日媒報導，位於大阪市西區的永旺大阪巨蛋城店2日上午7時55分一開門，隨即湧入大量欲搶購儲備米的人潮，甚至一度實施人流管制。

當天現場販售的是由政府以隨意契約方式交由永旺處理的備蓄米，每包5公斤，含稅僅售2138日圓（約新台幣437元），遠低於市價。

▲▼日本民眾排隊搶購儲備米。（圖／路透）



排在最前面的民眾受訪表示，自己從前一天早上10點就來排隊，「我們日本人是吃米長大的，米價太高真的會過不下去！」也有消費者感嘆，「第一次為了買米排這麼久，真的很誇張，但這個價格太吸引人了。」

該門市原本預計販售3000包備蓄米，後來增加至4800包，現場每戶限購一包，但依然在數小時內幾乎銷售一空，結帳大排長龍。

不只有大阪，名古屋市當天上午8時也同步開賣，店家準備的4200包在短短3小時內就被搶購一空。有民眾指出，自家一個月大約需要15公斤米，即使限購5公斤也非常感激，「這樣真的省下不少錢。」

永旺表示，此批備蓄米總量達2萬公噸，目前僅在全國4家門市進行先行販售，未來預計6月中旬起擴大到更多分店，供應範圍將持續擴大。官方也強調，這些米品質無虞，適合用於炊飯或咖哩等日常料理，歡迎民眾安心選購。