威力彩今晚飆8.4億　4生肖偏財超旺

▲威力彩連27槓。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續27期槓龜，今天晚間開獎的頭獎上看8.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「豬、羊、狗、蛇」偏財運極旺；此外，「好運時段」是中午11時至下午3時。

TOP 4：屬蛇

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屬蛇建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。

另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助獲得幸運之財。

TOP 3：屬狗

屬狗的偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。

另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助迎來意外之財。

TOP 2：屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。

另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助獲得意外之財。

TOP 1：屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。

另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助捕捉財富機遇。

►好運時段

中午11時至下午3時

►財神方位

正南方

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