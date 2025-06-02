　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩今晚飆8.4億　4生肖偏財超旺

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩連27槓。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續27期槓龜，今天晚間開獎的頭獎上看8.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「豬、羊、狗、蛇」偏財運極旺；此外，「好運時段」是中午11時至下午3時。

TOP 4：屬蛇

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬蛇建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。

另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助獲得幸運之財。

TOP 3：屬狗

屬狗的偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。

另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助迎來意外之財。

TOP 2：屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。

另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助獲得意外之財。

TOP 1：屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛，建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。

另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助捕捉財富機遇。

►好運時段

中午11時至下午3時

►財神方位

正南方

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照
大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染
好多人生病！　醫建議「2症狀」新冠快篩
台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流
78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了
快訊／國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」
快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

鋒面明襲！　全台下3天

端午後最猛熱浪　「今天的熱將衝到最高點」

2025「全球10大最快樂城市」出爐！　台北入榜還贏過慕尼黑

威力彩今晚飆8.4億　4生肖偏財超旺

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

6月翻身！4生肖好運爆棚　事業、財運、桃花全到位

高雄蛋糕名店「蛋糕裡有巨大活蟑螂」！衛生局出手了

快訊／11縣市強風特報！氣象署示警：嚴防強風潛在危險

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

鋒面明襲！　全台下3天

端午後最猛熱浪　「今天的熱將衝到最高點」

2025「全球10大最快樂城市」出爐！　台北入榜還贏過慕尼黑

威力彩今晚飆8.4億　4生肖偏財超旺

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

6月翻身！4生肖好運爆棚　事業、財運、桃花全到位

高雄蛋糕名店「蛋糕裡有巨大活蟑螂」！衛生局出手了

快訊／11縣市強風特報！氣象署示警：嚴防強風潛在危險

加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

綠帽夫扮柯南崩潰　驚見妻自拍不雅片挑逗3男

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了

川普本週將與習近平通電話　美官員：雙方已展開密切協調

陸軍少校偷拍好市多女店員　六軍團回應了

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

好多人生病！　醫建議「2症狀」新冠快篩

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

生活熱門新聞

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

氣象署突發「太空天氣特報」！

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

高雄名店蛋糕有巨大活蟑螂！衛生局出手

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

10縣市強風特報！氣象署示警

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

聊到心飄走了？12星座「心靈出軌」指數曝

更多熱門

相關新聞

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

大陸網站《搜狐網》運勢專欄點名4個生肖的民眾，自6月起迎來運勢上坡路，在事業、財運方面如魚得水，其中屬虎的人有望在職場上大展身手；屬蛇的人善於捕捉商機以累積財富；屬羊的人會有貴人幫助解開人生難題；屬豬的人無論職場還是家庭方面，皆好運連連。

小孟老師／6月1日星座運勢

小孟老師／6月1日星座運勢

威力彩上看8.4億！偏財運極旺TOP 4生肖

威力彩上看8.4億！偏財運極旺TOP 4生肖

即／乖乖上班！威力彩27槓　下期上看8.4億元

即／乖乖上班！威力彩27槓　下期上看8.4億元

即／威力彩7.8億獎號出爐　中了秒辭職

即／威力彩7.8億獎號出爐　中了秒辭職

關鍵字：

威力彩生肖小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

鬼鬼突曬混血女娃照

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

氣象署突發「太空天氣特報」！

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

高雄名店蛋糕有巨大活蟑螂！衛生局出手

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面