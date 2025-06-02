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南投銀養小學堂競賽今年擴大舉辦　即日起開放報名至6／10

▲南投縣衛生局去年首度舉辦「銀養小學堂」競賽活動。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局去年首度舉辦「銀養小學堂」競賽活動。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著人口高齡化，國人越發關注如何有效提升銀髮族的健康和生活品質；南投縣衛生局去年首度舉辦「銀養小學堂」競賽活動，結合青銀共學，讓長者及其照顧者在趣味中學習營養知識，也鼓勵他們走出家門、參與社區活動，促進身心健康，今年則擴大辦理，即日起開放報名至6月10日。

縣府衛生局表示，活動採團體競賽方式進行，參加對象為設籍南投縣年滿65歲之長者（原住民為55歲以上），並由照顧者或親友共同組隊，每組2至3人，須包含至少一位符合資格之長者；晉級決賽隊伍可獲得Dyson吸塵器、iPad Air、不銹鋼雙效除臭廚餘機、Panasonic 奈米水離子吹風機及行李箱等豐富好禮。

▲南投銀養小學堂競賽28日起報名。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒，線上報名時間至6月10日（二）下午5時止，額滿則提前截止，活動詳情與報名方式請見網路簡章（ https://reurl.cc/LaDDzX ）；預計辦理三場分區競賽及一場總決賽，日期分別為：6月20日（星期五）在竹山鎮公所、6月24日（星期二）在草屯南埔將軍廟文教中心、6月27日（星期二）在埔里綜合性身心障礙福利復健服務中心，以及7月1日（星期二）於南投縣政府衛生局，衛生局委辦單位諮詢電話：03-5967567；衛生局諮詢專線：04-2222473轉473。

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