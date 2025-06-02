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林業署南投分署推廣林下經濟　與南投地區林農面對面傳授機宜

▲竹笙。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲竹笙。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為促進森林永續經營，林業保育署啟動「林下經濟推廣計畫」，鼓勵民眾與社區利用森林空間發展具在地特色的栽植、採集及生態旅遊等多元經濟模式；南投分署也在月前於水里鄉主辦系列宣導活動，向在地林農面對面推廣、展開深入對話，攜手探索山林經濟新可能。

南投分署指出，本次委外由山河海公司執行的「森林藍海林下經濟」活動，聚焦馬藍、竹笙、絞股藍與臺灣白及等四項潛力經濟作物，透過專業團隊現場說明與經驗分享，協助林農瞭解作物特性、栽培技巧、市場前景及加工應用，期望引導林農轉型經營，創造穩定收益。

▲臺灣白及。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲臺灣白及。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，林下經濟強調「友善利用森林、活化社區產業、促進資源循環」，現行南投地區推廣品項，尚包括段木香菇、木耳、森林蜂產品、臺灣金線連、天仙果與臺灣山茶等，皆具開發潛力與市場價值；透過一對一輔導與適地適種建議，由山河海公司協助林農因地制宜規劃林下經營模式，讓每一片林地都能發揮最大潛能、提升山林經濟效益，更有助於保育山林生態系。

▲絞股藍。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲絞股藍。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，申請條件為林業用地或保安林範圍之國土保安用地，受理單位包括(1)原保地、私有林公有租地：鄉鎮市公所，(2)大學實驗林租地：大學實驗林區管理處，(3)國有林租地：林業保育署工作站；林下經濟開放經營項目有段木香菇與木耳、臺灣金線連、蜂產品、臺灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、絞股藍、臺灣白及，以及今年新增的竹笙、絞股藍、臺灣白及。

▲講師介紹林下經濟政策。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲講師介紹林下經濟政策。（圖／林業保育署南投分署提供）

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