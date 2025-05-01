　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

▲游顥推南投防災教育，日本陸前高田市長率團訪南投辦國際論壇。（圖／游顥辦公室提供，下同）

▲立委游顥推南投防災教育，邀日本陸前高田市長率團訪南投辦國際論壇。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法委員游顥29日協同當代日本研究學會、國立成功大學社會科學院、南投縣木屐寮生態文化協會，於車籠埔斷層保存園區舉辦「韌性龍眼樹與奇跡一本松防災教育暨節能減碳合作講座與論壇」，共同就未來木屐寮生態滯洪園區強化防災教育與地方創生進行交流討論。

本次論壇參與主持和與談人包括游顥、陸前高田市市長佐佐木拓(SASAKI Taku)、防災教局局長中村吉雄、特別顧問村上清總裁、關西學院大學總合政策學院長峯純一教授、成大社科院教授楊永年、國立自然科學博物館副館長羅偉哲、水利署第四河川分署長李友平、農村水保署南投分署長傅桂霖、台大實驗林管處組長張芳志及鍾令和博士、竹山鎮社寮國中校長黃建樹、竹山鎮桶頭國小校長王業、竹山鎮竹山國小主任梁明、木屐寮生態滯洪園區理事長賴進益及榮譽理事長李振儀等。

▲游顥推南投防災教育，日本陸前高田市長率團訪南投辦國際論壇。（圖／記者高堂堯攝）

佐佐木拓表示，該市在經歷311大海嘯後，當地的「一本松」給予市民要存活下去的勇氣，因此該市在一本松樹枯萎後，為讓其精神能被保留，由市府特別顧問村上清構想、用該松樹的木幹做成小提琴，進行世界巡迴音樂會演出，並將其收入所得回饋作為防災經費，同時也將一本松原址重植，並設置紀念碑，做為陸前高田市的標誌，以發展農特產品與觀光、強化地方經濟。

游顥表示，去年和楊永年赴陸前高田市拜訪佐佐木拓，並參訪該市海嘯紀念館、傳承館等，認為災害事件時間表的呈現在防災教育中至關重要，不僅可讓民眾充分了解歷史過程，更能傳承下一代；而竹山木屐寮民間團體過去防災推動經驗不足，再加上桃芝颱風歷史資料散落在各機關，盼透過教育園區的推動及建置，相關書籍典籍未來能匯集展出。

游顥也肯定科博館先前透過「水痕水佷-桃芝颱風特展」，結合視覺意象佈置展場，讓參觀者能充分體驗桃芝颱風當時的情形；他表示必須藉由行銷才能更有效益的提升縣民防災意識，也建議南投縣教育處鼓勵全縣國中小學生到木屐寮生態滯洪園區、桃芝颱風特展參訪，提升防災教育意識，並期待從災後重建到防災教育推廣乃至於地方創生，能帶動當地人潮。

楊永年認為，災後治理、防災教育和地方創生息息相關，本次論壇後將持續與村上清規劃日方12歲至15歲來南投參訪，結合災後治理、防災教育、生態環境營造、國際交流等元素，讓竹山在地的歷史、文化能持續延續、傳承下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列國家緊急狀態！向多國求援
獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假
快訊／花蓮死亡車禍！2人宣告不治　最小僅16歲
快訊／5億高中生墜樓亡　夏男被控殺人2度不起訴
快訊／勇士G5被打爆落敗！　末節衝突1人被趕出場
國1翻車！暖心聯結車蛇行保護　才離開紅斑馬遭撞凹
綜所稅申報起跑！　首批退稅3情境一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0　讓傳統扎根創新飛翔

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0　讓傳統扎根創新飛翔

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」：低估了通緝的威力

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

地方熱門新聞

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

南投家扶提醒上網前保護兒少個資避免網路犯罪受害

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

覺行弘法協會關懷黑戶寶寶盼為社會雪中送炭

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！新營警逮匪起出毒品贓款

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

台日雙鐵限時優惠　兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣16家旅宿合作推出賞螢特惠

嘉市府呼籲違停勿肇責

4歲男童左手遭餐廳大門「轉軸」夾住　消防擊碎玻璃門救援

新北50億擴建917公里自行車道

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

南投縣青銀共創新世代講座5／9登場開放報名

更多熱門

相關新聞

立委游顥促台日合作推動韌性龍眼樹教育園區

立委游顥促台日合作推動韌性龍眼樹教育園區

為深化台日防災教育交流、推動地方災後重建與觀光發展，立法委員游顥28日於立法院舉辦「韌性龍眼樹教育園區」公聽會，邀請日本陸前高田市官方代表及相關部會官員，共同探討園區建置與台日韌性精神的國際連結。

鹿草九宮格飲食體驗　啟動地方創生新風潮

鹿草九宮格飲食體驗　啟動地方創生新風潮

雲林防災教育科技中心揭牌　引領智慧防災

雲林防災教育科技中心揭牌　引領智慧防災

台東「慢活創深」計畫招募說明　徵地方創生影響力人物

台東「慢活創深」計畫招募說明　徵地方創生影響力人物

阪神大震30年！日台防災視訊論壇登場

阪神大震30年！日台防災視訊論壇登場

關鍵字：

奇跡一本松韌性龍眼樹木屐寮滯洪生態園區防災教育地方創生觀光振興

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面