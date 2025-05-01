立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

▲立委游顥推南投防災教育，邀日本陸前高田市長率團訪南投辦國際論壇。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法委員游顥29日協同當代日本研究學會、國立成功大學社會科學院、南投縣木屐寮生態文化協會，於車籠埔斷層保存園區舉辦「韌性龍眼樹與奇跡一本松防災教育暨節能減碳合作講座與論壇」，共同就未來木屐寮生態滯洪園區強化防災教育與地方創生進行交流討論。

本次論壇參與主持和與談人包括游顥、陸前高田市市長佐佐木拓(SASAKI Taku)、防災教局局長中村吉雄、特別顧問村上清總裁、關西學院大學總合政策學院長峯純一教授、成大社科院教授楊永年、國立自然科學博物館副館長羅偉哲、水利署第四河川分署長李友平、農村水保署南投分署長傅桂霖、台大實驗林管處組長張芳志及鍾令和博士、竹山鎮社寮國中校長黃建樹、竹山鎮桶頭國小校長王業、竹山鎮竹山國小主任梁明、木屐寮生態滯洪園區理事長賴進益及榮譽理事長李振儀等。

佐佐木拓表示，該市在經歷311大海嘯後，當地的「一本松」給予市民要存活下去的勇氣，因此該市在一本松樹枯萎後，為讓其精神能被保留，由市府特別顧問村上清構想、用該松樹的木幹做成小提琴，進行世界巡迴音樂會演出，並將其收入所得回饋作為防災經費，同時也將一本松原址重植，並設置紀念碑，做為陸前高田市的標誌，以發展農特產品與觀光、強化地方經濟。

游顥表示，去年和楊永年赴陸前高田市拜訪佐佐木拓，並參訪該市海嘯紀念館、傳承館等，認為災害事件時間表的呈現在防災教育中至關重要，不僅可讓民眾充分了解歷史過程，更能傳承下一代；而竹山木屐寮民間團體過去防災推動經驗不足，再加上桃芝颱風歷史資料散落在各機關，盼透過教育園區的推動及建置，相關書籍典籍未來能匯集展出。

游顥也肯定科博館先前透過「水痕水佷-桃芝颱風特展」，結合視覺意象佈置展場，讓參觀者能充分體驗桃芝颱風當時的情形；他表示必須藉由行銷才能更有效益的提升縣民防災意識，也建議南投縣教育處鼓勵全縣國中小學生到木屐寮生態滯洪園區、桃芝颱風特展參訪，提升防災教育意識，並期待從災後重建到防災教育推廣乃至於地方創生，能帶動當地人潮。

楊永年認為，災後治理、防災教育和地方創生息息相關，本次論壇後將持續與村上清規劃日方12歲至15歲來南投參訪，結合災後治理、防災教育、生態環境營造、國際交流等元素，讓竹山在地的歷史、文化能持續延續、傳承下去。