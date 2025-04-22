鹿草農產創新！「九宮格飲食體驗」啟動地方創生新風潮

▲ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草農業六級化產銷鏈結計畫正式起跑！由鹿草鄉公所攜手台灣食研食品股份有限公司與五星主廚打造「九宮格餐盒系列課程」，以在地食材為基礎，結合創意設計與行銷包裝，讓農產品從單一生產走向品牌化、故事化與價值化，透過「九宮格飲食體驗」翻轉大眾對地方農業的想像，也成功創造新的餐飲文化話題！

鹿草鄉擁有多樣化農產資源，包括水稻、瓜類、辣椒與秋葵等，產銷鏈結計畫透過加工與創新方式延長產品生命週期，打造「四季都吃得到鹿草味」的飲食日常。以九宮格餐盒為起點，讓農產走進消費者生活，也為農村注入一股創新的生命力。透過50小時的產銷培力課程、觀摩學習與品牌設計，協助提升生產與分級包裝的能力，強化與通路的連結，未來更將媒合馬稠後產業園區食品業者與餐飲業者，共同開發聯名商品，形成穩定且具市場競爭力的產銷鏈。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，鹿草農業六級化的推動從構想到執行，歷經兩年的規劃構想與提案審議，終於獲國家發展委員會地方創生資源挹注。鹿草面對人口外流、產業衰退與資源不平衡等挑戰，我們期盼讓地方不再只是被看見，更成為人們願意留下來、回來、甚至移居的生活選擇。嚴鄉長說，我們要的不只是經濟效益，更是產業文化與生活感的重建。

在九宮格課程中，鹿草鄉內多個社區團體，包括西井社區發展協會、三角社區發展協會以及鹿草鄉農會家政班幹部夥伴都一起投入，也吸引在地農友、餐飲店家參與，由台灣食研食品公司擔任飲食顧問，以工作坊模式帶領所有參與者激盪屬於鹿草飲食的無限創意想像，未來也讓有興趣的社區帶回村里推廣風味餐，串聯體驗行銷與觀光遊程，成為地方創生的具體行動並帶動產業活絡。