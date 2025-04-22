　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿草農產創新！「九宮格飲食體驗」啟動地方創生新風潮

▲▼ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供）

▲ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草農業六級化產銷鏈結計畫正式起跑！由鹿草鄉公所攜手台灣食研食品股份有限公司與五星主廚打造「九宮格餐盒系列課程」，以在地食材為基礎，結合創意設計與行銷包裝，讓農產品從單一生產走向品牌化、故事化與價值化，透過「九宮格飲食體驗」翻轉大眾對地方農業的想像，也成功創造新的餐飲文化話題！

▲▼ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供）

鹿草鄉擁有多樣化農產資源，包括水稻、瓜類、辣椒與秋葵等，產銷鏈結計畫透過加工與創新方式延長產品生命週期，打造「四季都吃得到鹿草味」的飲食日常。以九宮格餐盒為起點，讓農產走進消費者生活，也為農村注入一股創新的生命力。透過50小時的產銷培力課程、觀摩學習與品牌設計，協助提升生產與分級包裝的能力，強化與通路的連結，未來更將媒合馬稠後產業園區食品業者與餐飲業者，共同開發聯名商品，形成穩定且具市場競爭力的產銷鏈。

▲▼ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供）

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，鹿草農業六級化的推動從構想到執行，歷經兩年的規劃構想與提案審議，終於獲國家發展委員會地方創生資源挹注。鹿草面對人口外流、產業衰退與資源不平衡等挑戰，我們期盼讓地方不再只是被看見，更成為人們願意留下來、回來、甚至移居的生活選擇。嚴鄉長說，我們要的不只是經濟效益，更是產業文化與生活感的重建。

▲▼ 嘉義縣鹿草農產創新「九宮格飲食體驗」起跑 解鎖地方創生新食力 。（圖／ 鹿草鄉公所提供）

在九宮格課程中，鹿草鄉內多個社區團體，包括西井社區發展協會、三角社區發展協會以及鹿草鄉農會家政班幹部夥伴都一起投入，也吸引在地農友、餐飲店家參與，由台灣食研食品公司擔任飲食顧問，以工作坊模式帶領所有參與者激盪屬於鹿草飲食的無限創意想像，未來也讓有興趣的社區帶回村里推廣風味餐，串聯體驗行銷與觀光遊程，成為地方創生的具體行動並帶動產業活絡。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元
L級女神出道！國中意識到驚人天賦
快訊／網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：不是事實
李多慧開箱新家　大讚台租屋1點超方便
「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片瘋傳　刑事警察局介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿草農產創新！「九宮格飲食體驗」啟動地方創生新風潮

嘉義市推動高鐵聯外軌道　民宿文化協會成立促進觀光發展

為地球找解方！　台南虎山實小獲選2025永續教科書行動評選

建構「全人、全程、全家」護偏鄉　草嶺樟湖照護加值方案啟動

迎接五一勞動節！　台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

古坑「華南村石梯田書屋」　勇奪芬蘭ADA設計大獎銅獎

科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

【泰格與雪兒】太簡了吧

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

鹿草農產創新！「九宮格飲食體驗」啟動地方創生新風潮

嘉義市推動高鐵聯外軌道　民宿文化協會成立促進觀光發展

為地球找解方！　台南虎山實小獲選2025永續教科書行動評選

建構「全人、全程、全家」護偏鄉　草嶺樟湖照護加值方案啟動

迎接五一勞動節！　台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

古坑「華南村石梯田書屋」　勇奪芬蘭ADA設計大獎銅獎

科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

女房東轟飯糰店夫婦不知感恩　驚呼「我好紅喔」想申請保護令

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

第一眼看到大樹還是人臉？精準剖析你的「最新運勢 」

外交部還原空白護照短缺真相　解析只採購180萬本原因、成本計算

筆電產業觀望關稅談判情況　今年品牌出貨成長率下修至1.4%

受惠川普關稅！巨鎧獲全美最大鋁圈廠逾300萬美元訂單　本月開始出貨

《黑澀會》出身被看輕？小薰自爆「被導演丟檳榔」　一年沒戲拍：想回家賣魚

李霈瑜自稱「日常小綠派」蒐集雨水澆花　吳汶芳沒帶吸管「用湯匙吃珍珠」

10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」

台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

地方熱門新聞

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工

台中車站街友倒地睡、垃圾滿地挨轟　社會局：會加強宣導

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

300萬元補助開放申請　台東縣府推動永續觀光

國民奶奶譚艾珍永康現身說法揭詐騙陷阱！

江蕙攜手全聯捐醫療設備助新營醫院提升急救照護量能

連10年挺白沙屯媽祖進香台塩首推粉紅超跑聯名水登場

打造東岸市政新都心 基隆新市政大樓公辦都更案啟動招商

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

疑酒駕自撞翻覆女駕駛撞樹卡水溝車內2人送醫

全齡社宅啟動！蘆洲公有停車場開工

迎接五一勞動節！台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

更多熱門

相關新聞

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

近期，南屯區文心南路上出現一棟建築物，神似號稱「日本第一的迴轉壽司店」的「壽司郎」，搶進台中13期重劃區。

新北智慧共桿建未來城市　榮獲國際大獎肯定

新北智慧共桿建未來城市　榮獲國際大獎肯定

新北借鏡荷蘭推動科技產業與市場改建經驗　強化產業量能與庶民經濟雙引擎

新北借鏡荷蘭推動科技產業與市場改建經驗　強化產業量能與庶民經濟雙引擎

崑山科大七連霸私校發明專利冠軍

崑山科大七連霸私校發明專利冠軍

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

關鍵字：

鹿草鄉農業創新地方創生餐飲九宮格

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面