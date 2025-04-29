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台灣韌性龍眼樹串聯日本奇蹟一本松　立委游顥促台日防災教育合作

▲竹山鎮木屐寮的「桃芝韌性龍眼樹」。（圖／南投縣消防局提供）

▲竹山鎮木屐寮的「桃芝韌性龍眼樹」。（圖／資料照片，南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

為深化台日防災教育交流、推動地方災後重建與觀光發展，立法委員游顥28日於立法院舉辦「韌性龍眼樹教育園區」公聽會，邀請日本陸前高田市官方代表及相關部會官員，共同探討園區建置與台日韌性精神的國際連結。

「韌性龍眼樹」位於南投竹山鎮木屐寮滯洪園區，歷經2001年桃芝颱風土石流侵襲，仍堅強存活，與日本陸前高田市在2011年東日本大震災後倖存的「奇蹟一本松」遙相呼應，成為兩地象徵災後重生與希望的重要精神標誌。

此次公聽會由陸前高田市市長佐佐木拓（Sasaki Taku）率領特別顧問村上清、防災局局長中村吉雄、主查根木浩輔及關西學院大學教授長峯純一來台，與成功大學社科院教授楊永年、消防署副署長馮俊益、農村水保署副署長王晉倫、交通部觀光署副署長黃勢芳、教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺、終身教育司長梁學政、國立自然科學博物館副館長羅偉哲、臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處副處長鍾立展、經濟部水利署第四河川分署長李友平、竹山桶頭國小校長王業等深入交流，分享防災教育與地方創生的經驗。

▲立委游顥促成國際合作，以竹山鎮「韌性龍眼樹」串聯台日防災教育。（圖／游顥辦公室提供，下同）

▲立委游顥促成國際合作，以竹山鎮「韌性龍眼樹」串聯台日防災教育。（圖／游顥辦公室提供，下同）

楊永年指出，「韌性龍眼樹教育園區」的規劃方向聚焦三大目標：一是以桃芝颱風與九二一大地震的經驗為教材，強化台灣防災教育基礎，二是透過台日韌性樹木的故事，推動災後心理重建，三是結合社區與國際友誼，賦予災區新的生命力與觀光價值；他更分享日方保存及推廣「奇蹟一本松」的經驗，強調防災教育與觀光振興可並行不悖，成為地方創生的重要推力。

▲立委游顥促成國際合作，以竹山鎮「韌性龍眼樹」串聯台日防災教育。（圖／游顥辦公室提供）

此外，木屐寮滯洪生態園區已於2021年取得碳權認證，成為台灣第一個森林碳匯示範基地，每年可吸收超過600公噸碳排放量；南投縣政府與地方NGO亦持續推動森林復育、防災教育及環境永續發展，並結合在地廟宇文化，推廣環境意識，打造出獨特的防災生態社區；與會相關政府單位都承諾各自投入資源，將「韌性龍眼樹」的故事融入園區發展，深化防災教育內涵，讓災後重生與堅韌精神成為地方創生與國際交流的重要橋樑。

佐佐木拓指出，陸前高田市於2011年東日本大地震時遭嚴重海嘯侵襲，當時台灣社會伸出溫暖援手，讓災區人民得以堅強面對重建之路，這次特地親自代表市民表達最深的感謝；他也提到「奇蹟的一本松」已成為該市復興與防災教育的重要象徵，未來將串聯南投「韌性龍眼樹」，日台攜手推動更堅韌的社會韌性。

游顥強調，災害何時發生無法預測，如外界近期熱議的「阿南德預言」等相關事件所提醒，台灣必須隨時做好防災準備，並將防災意識深植下一代心中，韌性龍眼樹教育園區的推動不只是重建的起點，更是國際交流、防災教育與地方創生的重要基礎；他也要求南投縣防災教育平台以及科博館持續辦理「水痕水佷桃芝颱風特展」，並要求地方創生計畫結合木屐寮防災教育，未來將持續整合農業部、交通部、教育部、經濟部、消防署、觀光署等各部會資源，全力推動防災教育、觀光振興與地方創生。

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