　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

▲▼今天下午2時20分於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

▲今天下午2時20分於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為端午節連續假期收假日，截至晚間6時，國道北、中、南路段均有壅塞，包括國1北上竹北-湖口服務區、頭份-新竹系統、豐原-台中系統，國3北上龍潭-大溪、新竹系統-寶山等，時速均不到40公里。

根據高公局1968網站即時路況，今天截至晚間6時，國1北上竹北-湖口服務區、頭份-新竹系統、豐原-台中系統，南下台南系統-永康；國3北上龍潭-大溪、新竹系統-寶山、大山-竹南、竹山-名間、屏東-九如、長治-屏東，南下柳營-烏山頭、官田系統-善化等路段均有車多情形，時速不到40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，今天下午國道主要壅塞路段包括國1北向頭份至湖口、大雅系統至台中系統；國3北向後龍至西濱、高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5時，國道交通量為70.5百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局指出，今天下午2時20分於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里；下午2時22分於國1北向242.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵2公里；下午4時31分於國1北向99.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵6公里。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
機師涉案「執飛被海關攔下」　長榮航空回應
台南28年老店宣布即日起停止營業　饕客震驚
大學生剪片作業找百萬YTR做！　Joeman收信一看期限傻眼
快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝
桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協
立可白「藍色、紅色」差在哪？　官方公布答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機師涉案遭境管「執飛被海關攔下」　長榮航空回應

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

啦啦隊小三客廳曬內褲！李怡貞揭「抓姦真相」：抓到也不一定有用

立可白「藍色、紅色」差在哪？　官方公布答案：讓大家有更多選擇

社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

忘記動作、眼神放空「李珠珢紅什麼？」　粉絲點2優勢無敵

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

機師涉案遭境管「執飛被海關攔下」　長榮航空回應

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

啦啦隊小三客廳曬內褲！李怡貞揭「抓姦真相」：抓到也不一定有用

立可白「藍色、紅色」差在哪？　官方公布答案：讓大家有更多選擇

社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

忘記動作、眼神放空「李珠珢紅什麼？」　粉絲點2優勢無敵

中職5月MVP出爐　魔鷹、魔神樂都是第一次

機師涉案遭境管「執飛被海關攔下」　長榮航空回應

二軍／兄弟3比1擊敗味全因雨裁定勝　吳哲源先發奪本季首勝

壓軸登場！妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

徐若熙投兄弟5.1局飆10K　首度單場挨2轟失5分本季最多

妃妃鐵馬隊攻進山城七區　民主熱血騎出台版鋼鐵人

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

轉任牛棚獲葉總好評　王維中坦言：還是想回先發

77%購屋族觀望中！最新房市民調：近五成盼放寬貸款限制

大學生剪片作業找百萬YTR做！　Joeman收信一看期限傻眼：太急了啦

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

生活熱門新聞

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　家長控校方要求刪影片

更多熱門

相關新聞

收假日國5紫爆「時速僅8公里」　下午11地雷路段一次看

收假日國5紫爆「時速僅8公里」　下午11地雷路段一次看

今天為端午節連續假期收假日，截至下午1時，國道5號北上宜蘭-頭城路段已紫爆，時速僅8公里，國5頭城-坪林時速也僅34公里，另外像是國1新竹系統-新竹、大雅系統-豐原也有車多情形。今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11路段。

罷免收件疲乏　罷團端午再出動！尚有13區要拚130%安全門檻

罷免收件疲乏　罷團端午再出動！尚有13區要拚130%安全門檻

收假日「11省道路段」易湧車潮　國5北上恐塞到深夜

收假日「11省道路段」易湧車潮　國5北上恐塞到深夜

收假了「國道11處瓶頸段」恐塞　國5北上要花7倍時間

收假了「國道11處瓶頸段」恐塞　國5北上要花7倍時間

東引病患重傷急送醫　海巡快艇火速馳援

東引病患重傷急送醫　海巡快艇火速馳援

關鍵字：

端午連假收假車潮

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片！　初體驗大戰3天過程曝光

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面