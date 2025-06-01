收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

▲今天下午2時20分於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為端午節連續假期收假日，截至晚間6時，國道北、中、南路段均有壅塞，包括國1北上竹北-湖口服務區、頭份-新竹系統、豐原-台中系統，國3北上龍潭-大溪、新竹系統-寶山等，時速均不到40公里。

根據高公局1968網站即時路況，今天截至晚間6時，國1北上竹北-湖口服務區、頭份-新竹系統、豐原-台中系統，南下台南系統-永康；國3北上龍潭-大溪、新竹系統-寶山、大山-竹南、竹山-名間、屏東-九如、長治-屏東，南下柳營-烏山頭、官田系統-善化等路段均有車多情形，時速不到40公里。

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高公局表示，今天下午國道主要壅塞路段包括國1北向頭份至湖口、大雅系統至台中系統；國3北向後龍至西濱、高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5時，國道交通量為70.5百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局指出，今天下午2時20分於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里；下午2時22分於國1北向242.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵2公里；下午4時31分於國1北向99.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵6公里。