罷免收件疲乏　罷團端午再出動！尚有13區要拚130%安全門檻

▲罷免收件陷入疲乏，罷免團體在端午連假再次出動，力拚13區達到130%連署安全門檻。（圖／罷免團體，下同）



政治中心／台北報導

全國大罷免國民黨立委進入第二階段關鍵期，目前31個選區中尚有13區還在朝130%連署安全門檻努力，但每日連署書收件數量明顯下滑，陷入收件疲乏。對此，「女力護國計劃」在端午連假期間再次出動，力拚在補件通知前，可以先達到安全門檻。

根據《選罷法》的規定，地方選委會收到連署書後須於40日內完成查對，查對過程常見重複連署、資料錯誤或資格不符等情形，導致部分份數無效。因此，為避免因無效份數過多而使二階連署無法達標，罷免團體普遍將130%作為連署安全門檻。

此外，選委會亦會在查對過程中隨機抽樣寄發「查詢單」給連署人，進一步確認資格，以確保連署的真實性與有效性。若查對後總份數未達法定門檻（選舉人總數的10%），選委會將通知罷免團體補件，且僅給予一次機會、限期10日內補齊。

為此，「女力護國計畫」近來仍持續協助尚未達標之罷免團體，盼能在補件通知前提前達到安全門檻。根據目前評估，31個選區中目前有13區仍在努力朝130%的連署安全門檻衝刺。除已公布補件期限的南投一、二選區及桃園第三選區外，其餘10區進入連署收件疲乏期，每日連署書收件數量明顯下滑。

▼罷免收件陷入疲乏，罷免團體在端午連假再次出動，力拚13區達到130%連署安全門檻。（圖／罷免團體）



在端午連假期間，「女力護國計畫」與「反共護台聯盟」合作協助台中第八選區罷免江啟臣團隊，中八罷團尚須2000份連署書，因此兩個組織再次通力合作印製並派發5萬張罷免文宣與空白連署書。

其文宣重點揭露江啟臣於弱化國防、凍刪預算等重大議題上的爭議表現，於台中第八選區內進行大範圍的投遞，希望能爭取最短時間內達到安全門檻。

在桃園第五選區方面，「罷呂清玲－罷免呂玉玲」目前還需要1500份的連署書，罷免團隊於連假期間號召志工小蜜蜂深入龍潭大池、忠貞市場等熱區宣傳罷免行動。

「女力護國計畫」也為桃五量身打造的「大罷免大成功」LED專車，於端午連假期間前進龍潭，播放呂玉玲立法院內質詢表現片段及其與傅崐萁「傅隨組織」的荒謬表現，並宣傳罷免訴求與連署站資訊，盼在倒數階段刺激連署書收件。