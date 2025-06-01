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收假日「11省道路段」易湧車潮　國5北上恐塞到深夜

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天為端午節連續假期收假日，國5北向宜蘭-坪林路段恐塞到深夜。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為端午節連續假期收假日，目前全國道路況皆大致正常，交通部高速公路局表示，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，且預估塞到深夜。公路局也說，今天省道易壅塞路段包含北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段等11路段。

高公局指出，昨天全日交通量為103.2百萬車公里，為平日年平均1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均1.2倍，昨天路況除國5北向頭城至坪林路段於今天0時逐漸紓解外，其餘路段於晚間6時後大致順暢。至於今天0至5時平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日1.4倍，預估今天交通量為111百萬車公里。

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▲▼端午連假收假日路況。（圖／交通部提供）

▲端午連假收假日國道交管措施。（圖／交通部提供）

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.9百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局預判，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，且預估塞到晚間10時。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

▲▼端午連假收假日路況。（圖／交通部提供）

▲端午連假收假日省道路況。（圖／交通部提供）

公路局也說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，昨天西部國道客運共計行駛5,484班次，疏運9萬2,411人，較去年同期減少5.1%；東部國道客運路線共計行駛1,503班次，疏運26,830人，較去年同期增加1%。

公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段。主要省道幹道，如台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路。

另外，公路局指出，部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡至淡水與萬里至大武崙路段、台3線大溪路段及古坑至梅山路段等。
▲▼端午連假收假日路況。（圖／交通部提供）

▲端午連假收假日省道路況。（圖／交通部提供）

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