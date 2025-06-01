收假日國5紫爆「時速僅8公里」　下午11地雷路段一次看

▲端午連假收假日國5已湧現車潮。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為端午節連續假期收假日，截至下午1時，國道5號北上宜蘭-頭城路段已紫爆，時速僅8公里，國5頭城-坪林時速也僅34公里，另外像是國1新竹系統-新竹、大雅系統-豐原也有車多情形。今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11路段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

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高公局指出，今天上午3時58分於國3北向245.3公里處發生5輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內線及中線車道；9時32分於國1北向165.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵1公里；11時9分於國3北向43.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵2公里。

根據高公局1968網站即時路況，截至下午1時，國5頭城-坪林時速也僅34公里，另外像是國1新竹系統-新竹、大雅系統-豐原也有車多情形。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。