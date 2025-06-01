　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人5月「被騙走87億」　詐騙手法前3名曝光

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲全台5月詐騙財損達87億2967.8萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（5月25日至5月31日）的詐騙案件受理數共3375件，財產損失金額超過21億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，請民眾多加注意。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台5月詐騙財損達87億2967.8萬元，若按受理數來看，讓最多人受騙的手法是「假投資詐騙」，有2941件，財損44億1128.1萬元；其次是「網路購物詐騙」，有2145件，財損1億2247.2萬元；第三則是「假買家騙賣家詐騙」，有1495件，財損1億7159.1萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...
日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
5月25日 413 1億5060萬9000
5月26日 548 3億1411萬0000
5月27日 589 3億5721萬0000
5月28日 567 5億102萬2000
5月29日 505 2億9922萬7000
5月30日 429 2億8758萬7000
5月31日 324 2億2276萬7000
總計 3375 21億3253萬2000

根據統計，最新一周（5月25日至5月31日）的財產損失金額共達21億3253.2萬元，詐騙案件受理數則有3375件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是5月28日，達5億102.2萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為5月27日，當日有589件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
假投資詐騙 656 10億6331萬2000
網路購物詐騙 417 2496萬9000
假買家騙賣家詐騙 282 3525萬0000

另外，詐騙手法有不少，若按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有656件，財產損失金額10億6331萬2000元；網路購物詐騙有417件，財產損失金額2496萬9000元；假買家騙賣家詐騙有282件，財產損失金額3525萬元。

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「飆股投資」等快速獲利廣告，吸引受害者聯繫；再來就會透過APP、假名人、助理等引人進假群組；然後他們會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，鼓勵追加資金；最後，待受害者追加，則會發現自己遭退群、帳號消失，錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　校方還原過程
專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片　初體驗大
旅行社提沖繩遊賠償！　丫頭「我們心領了」曝背後原因
ATM領到「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決
峮峮短裙「驚見一片白色東西」！急解釋真相：忘記拿起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

台鐵旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　鐵警介入處理

台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

快訊／5縣市高溫警示　高溫上看36度

LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘：發出聲音很尷尬

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

台鐵旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　鐵警介入處理

台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

快訊／5縣市高溫警示　高溫上看36度

LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘：發出聲音很尷尬

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

《做工的人》曾取景！50年台中水湳天橋拆除　網嘆童年跟著離開了

曾之喬產後3個月「辣露超兇事業線」！現蹤信義區拍貼 二胎進度曝

《藏海傳》張婧儀是素顏女神！狂濕敷、愛運動養出仙女級美肌

孫易磊11天內5戰出賽「球速都不到150了」　台日球迷熱議：太操了

《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

越南翻譯員車上猥褻女同鄉！姊姊來電解圍　判1年半驅逐出境

台中影院集結3坎城神片！　「相差24歲男男戀」奪最佳新演員獎

金靖一開口「張凌赫又被K.O.」　初戀入戲太深...撩到周柯宇害羞

生活熱門新聞

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

三峽車禍「賠償金恐破3千萬」！肇事翁遺產恐不夠賠

北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　家長控校方要求刪影片

更多熱門

相關新聞

日大叔疑遭「台女」桃色詐騙207萬！

日大叔疑遭「台女」桃色詐騙207萬！

日本三重縣鈴鹿市一名50多歲男子遭遇桃色詐騙，他透過社群媒體認識一名自稱住在台灣的女性，隨後陷入愛河，聽信對方的投資邀約，在短短幾個月就被騙走價值約1000萬日圓（約新台幣207萬元）的加密貨幣。事實上，日本先前就曾多次發生嫌犯聲稱住在台灣、以虛擬貨幣投資為誘餌詐騙成功的案例，被害人有男有女，但全都是因墜入愛河而受騙上當。

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

柬匯旺集團創加密貨幣　幫詐團洗錢1300億

柬匯旺集團創加密貨幣　幫詐團洗錢1300億

詐騙集團盯上網美「海風號甜點列車1880元」　台鐵：假的

詐騙集團盯上網美「海風號甜點列車1880元」　台鐵：假的

1張卡值10萬？她辯被騙仍判關半年

1張卡值10萬？她辯被騙仍判關半年

關鍵字：

詐騙165打詐儀錶板假投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面