台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

▲全台5月詐騙財損達87億2967.8萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（5月25日至5月31日）的詐騙案件受理數共3375件，財產損失金額超過21億元。《ETtoday新聞雲》根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，請民眾多加注意。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台5月詐騙財損達87億2967.8萬元，若按受理數來看，讓最多人受騙的手法是「假投資詐騙」，有2941件，財損44億1128.1萬元；其次是「網路購物詐騙」，有2145件，財損1億2247.2萬元；第三則是「假買家騙賣家詐騙」，有1495件，財損1億7159.1萬元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 5月25日 413 1億5060萬9000 5月26日 548 3億1411萬0000 5月27日 589 3億5721萬0000 5月28日 567 5億102萬2000 5月29日 505 2億9922萬7000 5月30日 429 2億8758萬7000 5月31日 324 2億2276萬7000 總計 3375 21億3253萬2000

根據統計，最新一周（5月25日至5月31日）的財產損失金額共達21億3253.2萬元，詐騙案件受理數則有3375件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是5月28日，達5億102.2萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為5月27日，當日有589件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 656 10億6331萬2000 網路購物詐騙 417 2496萬9000 假買家騙賣家詐騙 282 3525萬0000

另外，詐騙手法有不少，若按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有656件，財產損失金額10億6331萬2000元；網路購物詐騙有417件，財產損失金額2496萬9000元；假買家騙賣家詐騙有282件，財產損失金額3525萬元。

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「飆股投資」等快速獲利廣告，吸引受害者聯繫；再來就會透過APP、假名人、助理等引人進假群組；然後他們會引導受害者小額充值，並快速顯示虛假的數字，鼓勵追加資金；最後，待受害者追加，則會發現自己遭退群、帳號消失，錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。