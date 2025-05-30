一張卡值10萬元？　她辯「以為遇到真愛」下場關半年

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年7月間將自己的郵局金融卡、密碼交給詐騙集團使用，換取10萬元報酬，導致2名受害者被騙錢；她到案之後辯稱，以為是遇上真愛，才會答應將金融卡交出，自己也是被騙的。不過，新竹地院法官審理之後，仍依法判處小芸有期徒刑6個月，併科罰金10萬元。

▲小芸將自己的郵局金融卡及密碼交給詐團使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸明知不能將金融帳戶等重要資料交給他人使用，卻還是在去年7月間透過超商店到店寄件方式，將自己的郵局金融卡寄給詐騙集團，再透過LINE將密碼告知對方；詐團成員利用該帳戶，成功從2名受害者手中騙得14萬元，等到錢一匯入帳戶，便立刻提領一空。

小芸到案之後辯稱，當時以為與她聊天的陳姓網友是真心對她好，兩人有可能在一起，才會在半信半疑之下，將帳戶資料告訴對方，她也是被騙的。直到進入法院審理程序，小芸才改口坦承犯行。

新竹地院法官認為，小芸已經是成年人，也有工作經驗，應當知道我國詐騙盛行，不能隨便將帳戶資料提供給他人，竟還是貪圖10萬元報酬，輕率將帳戶交給詐團使用，考量到她已經與2名受害者達成和解，並承諾分期付款賠償，最終依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判處她有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，僅罰金部分得易服勞役100日，全案仍可上訴。