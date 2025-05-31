柯建銘直接喊7/26、8/23罷免投票　王鴻薇：是中選會太上皇？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全台31件藍委罷免案二階連署已達標，各地選委會還在查對，因此中選會目前尚未公告罷免成案狀況及投票時間。而民進黨團總召柯建銘30日在臉書上直接推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行。對此，國民黨團書記長王鴻薇痛批，柯建銘難道是什麼中選會太上皇？難道中選會主委晚上都要去跟柯建銘報告嗎？檢調應該介入調查是否涉及洩密。

柯建銘昨日短短半小時內連發十篇文，列舉過去一年藍白立委在立法院所犯的滔天罪行如下：史上最暴力的國會、史上最不討論的國會、黑箱喬條文輾壓硬表決、民主倒退程序，委員會擋案、前所未見法案三讀後，遭凍結被綁票、史上最多違憲法案的國會、總預算刪最多！凍最嚴！審最亂！史上最罔顧紀律的國會、最不忠誠的在野黨、史上最議事不中立的院長。

柯建銘強調，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

王鴻薇聽聞此事直言，現在罷免的命運都掌握在中選會手上，如果柯建銘有內線消息是非常不公平的，檢調應該去查洩密，怎麼可以讓發起方知道日期。

王鴻薇認為，檢調應該去查有沒有洩密，用查國民黨的方式去查民進黨、去查柯建銘。現在的中選會已經沒有在顧及社會觀感了。柯建銘難道是什麼中選會太上皇？難道中選會主委晚上都要去跟柯建銘報告嗎？

不過王鴻薇也強調，現在去反罷免宣講，也只能呼籲民眾7、8月不要出國，要留在台灣幫忙投下不同意罷免。