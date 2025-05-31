31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台31件藍委罷免案，有18案的二階連署數已跨越130％安全門檻，其餘13案亦持續衝刺連署力拼補件。因罷免案成案會有時間上的落差，也牽涉將來投票時間，中選會目前尚未公告罷免成案狀況及投票時間。而民進黨團柯建銘30日在短短半小時內連發10篇文，細數在野黨罪狀，包含黑箱喬條文輾壓硬表決、民主倒退程序，委員會擋案等等，文中，柯建銘更推估三階罷免投票就將在7月26日、8月23日舉行。

柯建銘表示，在去年5月28日國恥日、今年4月26日藍白終結日（自盡日）衝突震盪下終於翻轉台灣，大罷免要大成宮，非加倍努力、盡力而戰不可！歷史上台灣人追求國家民主、自由、法治上，以下四個日子絕不可忘記，就是去年5月28日、今年4月26日、5月4日、5月29日。

柯建銘指出，2024年5月28日，違法違憲國會擴權法案，在衝突爭吵下三讀通過至今ㄧ週年，去年1月13日總統立委選後，1月14日民主進步黨成立立法院正、副院長選舉策略小組，由我擔任召集人。1月15日我發表除非民眾黨無條件起義來歸，確立戰略方向。2月1日韓國瑜、江啓臣當選正、副院長

柯建銘批評，藍白仗國會多數，恣意妄為、毀憲亂政無所不用其極，沒收委員會、沒收協商、沒收發言、舉手表決、沒收國會，展開史無前例最荒謬的時刻，為賣台、舔共、叛國無所不用其極，至5/28違法、違憲的國會擴權，是台灣民主發展最黑暗時刻。

柯建銘更在短短半小時內連發十篇文，列舉過去一年藍白立委在立法院所犯的滔天罪行如下：史上最暴力的國會、史上最不討論的國會、黑箱喬條文輾壓硬表決、民主倒退程序，委員會擋案、前所未見法案三讀後，遭凍結被綁票、史上最多違憲法案的國會、總預算刪最多！凍最嚴！審最亂！史上最罔顧紀律的國會、最不忠誠的在野黨、史上最議事不中立的院長。

柯建銘強調，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

