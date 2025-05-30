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沒收反廢死公投遭批凌駕國會　中選會：我國非國會至高無上國家

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

藍營提出的反廢死公投日前遭中選會審議後否決，外界批評中選會凌駕於國家最高民意機關之上。對此，中選會（30日）表示，「我國並非是國會至高無上的國家」，依《憲法》暨《憲法增修條文》所定，是權力分立與制衡之民主法治國家，選務機關既依《憲法》判決，也依《公投法》規定就公投案做適法處理。

中選會指出，在《憲法》秩序規範下，無論是舊制憲法解釋、或新制憲法判決，都具有拘束各機關與人民之效力，例如釋字第185號解釋明確指出：司法院解釋《憲法》，並有統一解釋法律及命令之權，為《憲法》第78條所明定，其所為之解釋，自有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項，應依解釋意旨為之。

依此，《憲法訴訟法》第38條就是規定憲法判決有拘束各機關及人民之效力，各機關並有實現判決內容之義務，因此，選務機關既依《憲法》判決，也依《公投法》規定就公投案做適法處理，自符合我們國家憲法秩序，也符合《公投法》規定與《憲法訴訟法》第38條之基本要求，請有心人士切勿一再法盲而胡亂造謠。

中選會說，在憲法判決外，依立法院通過施行之《公投法》第15條第2項、第2條第2項第3款規定觀之，該等條文業明定立法院所提公投案之適用事項為「重大政策之創制或複決」案，既不及於《憲法》判決之創制或複決案，亦不及於立法原則之創制案，也併此敘明。

中選會呼籲，請深愛中華民國的國人，請深愛台澎金馬這塊土地的民眾，一起守護國家的《憲法》秩序，一起遵守《憲法》判決、《憲法訴訟法》與《公投法》的民主法治價值。

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