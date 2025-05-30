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簽名潦草？南投選委會剔除連署書惹議　中選會調查6月2日出爐

▲▼南投罷團ALL罷馬召開記者會。（圖／ALL罷馬提供）

▲南投罷團ALL罷馬召開記者會。（圖／ALL罷馬提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免二階段進入倒數，近期南投縣選委會發生在查對連署書時，以簽名簡寫、戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，屬違法行為；對此，中選會日前已展開行政調查。中選會今（30日）說，考量部分項目需逐張檢視，預計最快6月2日、最慢3日，可對外說明調查結果。

日前有罷團指出，連署遭選委會要求補件，但許多資料與中選會公告皆吻合，僅是因簽名草簽被剔除。南投選委會27日解釋，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署潦草、簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等，都依規定刪除，查對結果提報中選會。

南投選委會也透過新聞稿表示，所謂比對簽名或姓名潦草遭刪除，都依照查對作業須知辦理，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，和「潦草」與否無關。另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。

中選會今表示，已在28日啟動南投選務案的行政調查，預估實地調查最快需3日左右（5/28、5/29、5/30）時間，因實地調查須就必須依法謹慎為之，且有些項目需逐張檢視，刻正辦理中；隨後，還需要做成行政調查報告，都會依法速處並盡早適時對外說明。中選會預估，調查結果應該會在6月2日或最慢6月3日以前，對外做相關說明，

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