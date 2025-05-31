奈及利亞暴雨釀洪災！至少120人死亡　3千棟房全泡水

記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞近期連日豪雨引發大規模洪災，位於北部的尼日州（Niger State）首當其衝，災情慘烈。根據當地官方統計，截至目前已有至少120人喪命、多人失聯，當局坦言，死亡人數恐怕還會持續攀升。

根據Sky News 、CNN報導，尼日州緊急應變管理局（Niger State Emergency Management Agency）局長胡賽尼（Ibrahim Hussaini）指出，已有超過3000戶住宅泡在水中，多數罹難者為孩童與婦女。

災害主要發生在農業重鎮莫克瓦（Mokwa）及其周邊社區，其中克佩格（Kpege）社區在大多數居民仍熟睡時突遭洪水侵襲，許多民宅瞬間被淹沒。

社群媒體上流出多段影片，只見整個社區泡在泥黃色洪水中，屋頂若隱若現，甚至有油罐車被沖得「漂浮」在街道上，畫面怵目驚心。

▲奈及利亞洪水超過120死。（圖／達志影像／美聯社）



當地官員表示，災情惡化主因之一是水壩潰堤。莫克瓦地方政府主席穆雷吉（Jibril Muregi）指出，長期以來基礎設施薄弱，加上氣候變遷加劇，才讓災情如此嚴重，他呼籲中央政府盡快投入建設排水與防洪設施，避免類似悲劇再次發生。

尼日州政府也在聲明中形容這場災難「令人心碎、極度悲痛」，坦言應對災情的資源相當有限。

事實上，奈及利亞早已年年在雨季面臨洪災威脅。根據奈國災害管理總署（NEMA）數據，2023年全國有逾200人死於洪水，超過38萬人被迫撤離家園；而在2022年，奈國更創下十多年來最嚴重洪災紀錄，當年全國有超過600人死亡，百萬人流離失所。

氣候專家也警告，全球暖化正讓極端天氣事件越來越頻繁。根據「世界天氣歸因組織」（World Weather Attribution）研究，2022年奈及利亞的致命暴雨事件，因氣候變遷的影響，其發生機率增加至少80倍，降雨強度也高出20％。

目前當地仍在持續搜救中，外界憂心災區恐將迎來更多人道危機。