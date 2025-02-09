留孩子在家！人妻外出返家驚見「3孩全被殺」藏屍冷凍櫃

▲人妻外出後返家，卻發現不見孩子們身影，遍尋不著，沒想到早已陳屍家中。（圖／翻攝自New Dawn Nigeria）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞一名人妻2月1日外出，她的丈夫也在外地工作，由於那天不是上學日，便讓3名孩子待在家中。然而當她回到家時卻發現家門敞開，且孩子們並沒有出來迎接她，四處遍尋不著孩子們，沒想到他們早已遇害，且屍體還被藏在家中冷凍櫃內。

奈及利亞媒體Punch Newspapers、New Dawn Nigeria等報導，女子姿卡左爾（Chikazor Ejezie）與丈夫養育3名小孩，大女兒9歲、二女兒7歲、小兒子5歲，當她1日外出返家的那一刻，孩子們並沒有出來迎接她，也不見任何人的身影、沒聽到任何聲音，種種不尋常的蛛絲馬跡讓她心中萌生不祥預感。

女子開始到處聯絡找人，卻遍尋不著孩子們。依據鄰居的說法，當天曾看到大女兒外出買東西後回家，也曾見過2名年輕人的身影。眾人協助女子尋找孩子們，但心碎的是，最終找到的是3個孩子的屍體。

據信凶手是在孩子們吃飯期間闖入家中殺人，調查顯示，孩子們遇害之後，被棄置家中冷凍櫃內。

事發當下，姿卡左爾的丈夫也在外地工作，後來才接到3名孩子都過世的消息。當地警方正針對這起案件展開調查。