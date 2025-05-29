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北港高中繁星放榜成績斐然　多位學生圓夢國立科大

▲北港高中多位學子在教師用心指導及自身努力下，成功錄取國立科技大學的理想科系。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港高中多位學子在教師用心指導及自身努力下，成功錄取國立科技大學的理想科系。（圖／記者游瓊華翻攝

記者游瓊華／雲林報導

114學年度技高科技繁星推薦放榜，北港高中表現優異，多位學子在教師用心指導及自身努力下，成功錄取國立科技大學理想科系。校長江耀淇表示，在經濟弱勢的家庭裡學生仍奮力拚搏爭出自己的成就，北高師長指導功不可沒。技高也適用繁星入學，讓學生即使就讀社區高中，也能走入頂尖大學殿堂。

應英科莊芸芸出身單親家庭，父親獨立扶養及支撐家中經濟。莊芸芸認為唯有進入好大學，才能改變自己和家人的命運，高中以來刻苦學習。高中三年來憑藉對語言的熱愛與堅定的意志，努力突破環境限制，最終以繁星推薦成功錄取國立台灣科技大學應用外語系，實現了自己的夢想。

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商經科蔡佩如家庭務農，家中育有三位弟妹。經濟生活雖辛苦，卻更激發其向學的決心。於高一取得四張證照，高二參加商教學會舉辦的商管能力測驗中取得嘉義區三級第二名的殊榮；高三衝刺統測期間，仍考取會計資訊乙級與電腦軟體應用乙級雙證照，在學優異表現透過繁星計畫錄取國立高雄科技大學金融系。

同樣繁星錄取國立高雄科技大學運籌管理系的許貽婷來自單親的清寒家庭，媽媽因身體不便、收入不固定，許貽婷透過學校申請獎學金、教育儲蓄戶的補助，減輕家裡的負擔。許貽婷感謝北高師長犧牲假日指導她取得會計資訊乙級與電腦軟體應用乙級雙證照，及學校、校外善心人士的幫忙，讓她可以完成學業。

國貿科李珮圻來自單親的清寒家庭，爸爸靠油漆和務農維持家計。懂事的李珮圻取得會計丙級與乙級證照、爭取獎學金，並以優異成績錄取國立高雄科技大學金融系。她未來希望朝證券分析或財務規劃前進，讓爸爸不用再這麼辛苦。

 

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