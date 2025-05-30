嘉義環保局揭露4起非法回填案 　環保局籲選擇合法土資場

▲▼ 環保局查獲4件回填廢土案，籲切勿貪圖便宜違法回填 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局近期查獲違法回填廢土案件，共有4案違反「廢棄物清理法」相關規定，環保局已移送法辦，並持續追查不法來源及相關行為人責任。

環保局指出，部分土地所有人或使用人因貪圖土方成本低，透過不明仲介或不具合法資格者取得低價或免費土方回填，卻未注意其中混有建築廢棄物、混凝土塊、磚瓦碎片等廢棄物，形同非法掩埋廢棄物，將面臨行政處分甚至行政刑罰的刑事責任。

依「廢棄物清理法」第46條第3、4款規定，未經主管機關許可，「提供土地回填、堆置廢棄物」、「未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理」處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金，非法處理及回填廢棄物者將依法移送地檢署偵辦。

環保局呼籲，購買或取得土方應選擇合法土資場及運輸來源，切勿貪圖便宜，聽信仲介提供的低價甚至免費之土方，後續將從嚴認定夾雜廢棄物，不僅須清除回填物、還需負擔高額清理費，且恐面臨法律責任，得不償失。

嘉義縣環保局將配合嘉義地檢署持續監督，透過科技監控、無人機巡查與跨機關合作，加強查緝非法棄置與回填案件，維護土地安全與環境品質。如民眾發現可疑傾倒或回填行為，請撥打嘉義縣環保局通報專線：05-3620808 或 0800-066-666，共同打擊違法行為，守護潔淨家園。