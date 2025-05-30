珍貴畫面曝光！　林業署黑熊生態服務計畫落實

▲南化關山社區發展協會參與臺灣黑熊生態給付棲地監測巡守 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



農業部林業及自然保育署嘉義分署推動臺灣黑熊生態服務給付計畫，持續鼓勵部落社區參與臺灣黑熊棲地巡護與監測。過去兩年間，嘉義縣鄒族獵人協會於新高口(石山引水道)架設紅外線相機監測，成功拍攝到5次黑熊珍貴影像，顯示該區域有黑熊穩定族群。

▲鄒族獵人湯志卿於新高口地區架設紅外線照相機，於夜間拍攝到臺灣黑熊於水池飲水 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

今(114)年4月，獵人湯志卿於新高口巡守區域所架設的紅外線相機，拍攝到成體黑熊低頭飲水、戲水畫面，5月亦於鄰近區域拍到黑熊於獸徑出沒，兩次均為夜間拍攝並展現黑熊自然行為。為表揚鄒族獵人協會的監測貢獻，嘉義分署於5月底頒發5萬元棲地監測獎勵金，鼓勵社區部落持續投入巡護工作，所拍攝的影片及監測資訊，將可作為黑熊保育研究資料。

▲人熊相遇應對措施 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）



臺灣黑熊為瀕臨絕種保育類野生動物，依據近年監測結果有族群增長及出現於淺山區域情形，人熊相遇日漸頻繁，嘉義分署自112年起於黑熊活動熱區推動「黑熊生態服務給付計畫」，在嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉及臺南市南化區等7個鄉鎮執行，透過宣導增強山村居民對於黑熊習性的認識，鼓勵民眾主動通報，透過自主參與棲地監測巡護以深化黑熊與部落社區的友善關係，114年度有嘉義縣鄒族獵人協會、達邦社區發展協會及臺南市南化區關山社區發展協會等3個協會加入生態給付行列。

▲林業保育署嘉義分署於5月底頒發5萬元生態給付棲地監測獎勵金予嘉義縣鄒族獵人協會 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

嘉義分署大力推廣改良式獵具，降低黑熊誤捕風險，並鼓勵山村居民妥善存放廚餘與飼料，避免野生動物翻找造成滋擾。遊客入山則應落實無痕山林將食物、垃圾及廚餘攜出，對於野生動物應遵守四不原則「不接觸」、「不干擾」、「不餵食」及「食物不外露」，共同守護臺灣自然生態。如有誤捕黑熊事件發生，請勿驚慌掩蓋事實，及時通報以利及時救援，林業保育署24小時通報專線0800-000-930(您您您 救山林)。