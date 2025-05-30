鐵路高架預鑄護欄吊裝動工　 嘉義北興陸橋夜間封閉施工時段曝

▲▼ 北興陸橋配合鐵高施工5/28及6/2至6/4夜間 (21時至翌日6時)全線封閉 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合鐵路高架化計畫之施工需要，北興陸橋排定於5月28日及6月2日至6月4日夜間(21時至翌日6時)全線封閉(期間已避開端午連假)，進行北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄吊裝工項。

市府交通處表示，北興陸橋目前正持續配合市區鐵路高架化施工需要，採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：

1. 限高維持4.6公尺：施工期間北興陸橋路面至鐵路高架橋底部高度為4.6公尺， 因此，超過4.6公尺之大型車輛請提早改行鄰近之嘉雄陸橋、博愛陸橋等替代路線。

2. 夜間封閉陸橋措施：考量施工風險暨端午連假期間民眾行車需求，本次施工分別於 05/28及06/02至06/04夜間21時至翌日6時全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮及相關交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋之駕駛人提早改行鄰近之文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

市府交通處再次提醒用路人，呼籲超過限高之大型車輛及陸橋封閉期間，應提早改道，以維施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢。鐵路高架化施工過程不可避免造成市民朋友諸多不便之處，敬請體諒，並持續支持嘉義市重大交通建設。