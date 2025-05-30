不是加LINE！新鮮人「千萬別與同事1互動」　主管也不愛：超後悔

▲過來人建議，新鮮人別跟同事互換IG。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

上班好同事、下班不認識？一名網友直呼，現在正是畢業季，因此他以苦主身分認真建議，新鮮人到公司上班時，千萬別曝露私人IG。文章一出，引來3.6萬人討論，「真的！當初後悔告訴同事IG，後來都封鎖了」、「身為主管我也不喜歡同事加IG」、「公事LINE就算了，IG跟脆超私人」。

一名網友在Threads表示，畢業新鮮人順利找到工作的話，她以過來人身分建議，「拜託～不要跟公司同事互換IG！」

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一票網友紛紛點頭認證，「我上班2年多到現在，完全不跟公司任何一個人有加IG（請假出去玩就被看到）」、「絕對不要，公事LINE就算了，IG跟脆超私人」、「真的！當初後悔告訴同事IG，後來都封鎖了」、「不止新鮮人，建議就算職場老鳥也別給，要給就給小帳，最沒殺傷力那種，因為你不知道未來會因為這個舉動，發生多少怪事」、「身為主管我也不喜歡同事加IG，不小心抱怨工作上的事情被同事發現就尷尬了」、「有同感，我在脆跟IG罵人都被發現」、「不止不要交換，帳號也盡量不要叫本名」。

還有人直呼，反而離職後，再與熟識的同事加IG更適合，「我是覺得，等要離職了，而且跟對方已經是朋友了，再來加IG是比較好」、「我離職後才加同事的IG，我平時上班很安靜，所以沒多少人有我的聯繫方式」。