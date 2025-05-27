臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

▲王姿允帳號也被停權。（圖／翻攝自王姿允FB）



記者施怡妏／綜合報導

繼去年底臉書、IG爆出「大量帳號被封」的災情，近日又傳出「大規模停權事件」，不少名人發文，分享私人帳號無預警被停權的經歷，包括美女前主播蕭彤雯、美女醫師王姿允、醫師蔡明劼等等，都遭遇帳號被封鎖的問題，停權原因至今未明。

家醫科醫師王姿允在臉書發文，發完文後帳號就被停權，強制登出了，「顯示我的個人帳號被停權半年，不申訴會永久停權」，當下最緊張的是孩子們的照片、相簿，用申訴的方式上傳自拍照跟身分證，9分鐘就拿回帳號，但仍不知道為何帳號被停權。

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內分泌新陳代謝專科醫蔡明劼日前也發文，一如往常在粉專發文，文章貼出幾分鐘，畫面就跳出「停權通知」，被告知無法使用個人帳號，「我確定這不是詐騙，我的帳號立即被登出，而且再也登不進去。」他趕緊提出申訴，上傳證件照片。

後來看到朋友傳了好幾個粉專被封鎖的截圖，才發現這不是單一事件，不同領域的KOL都遭遇同樣的情況。蔡明劼指出，「我們也沒有做什麼違反使用規範的事情，怎麼可能被封鎖？假如是臉書平台的審核機制出錯，導致大規模無差別的災情，那就說得通了。總之，現在的狀況是這樣：我的個人帳號不見了，但粉專還在」。

此外，美女前主播蕭彤雯也遇到一樣的狀況，臉書帳號26日中午突然被停權了，「上一秒我還在回覆粉絲留言，下一秒我要貼文時，就發現被鎖了」，理由是違反「帳號誠信」的規定。蕭彤雯表示什麼也沒做，「我的私人帳號也是用真人照片，看起來也完全沒有假帳號的疑慮。」

蕭彤雯照指示進行申訴，上傳了自拍照及身分證，不到三分鐘就收到回覆「審查未通過，帳號被停用，且無法要求再次審查。」讓她超傻眼，用了15年的臉書帳號，裡面有滿滿的生活記錄，以及與孩子的回憶，「上網查了後，發現去年底幾波停權大災難，也差不多是這樣」。