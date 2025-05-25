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拜登罹癌後「首公開露面」！氣色紅潤　燦笑出席孫子畢典

▲▼拜登全家出席孫子的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram）

▲拜登全家出席孫子的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

美國前總統拜登（Joe Biden）18日證實確診前列腺癌，且癌細胞已經擴散至骨頭，目前正在積極接受治療。他23日為出席孫子的畢業典禮，在公布罹癌後首次公開露面，照片中他與家人微笑面對鏡頭，一同慶祝孫子高中畢業，場面溫馨。

根據NBC NEWS報導，拜登的妻子吉兒（Jill Biden）與女兒艾希莉（Ashley Biden）在Instagram上曬出照片，記錄下一家人參加拜登孫子羅伯特．杭特．拜登二世（Robert Hunter Biden II）康涅狄格州索爾茲伯里高中（Salisbury School）的畢業典禮畫面。

羅伯特．杭特．拜登二世是拜登已故長子博・拜登（Beau Biden）的兒子。吉兒則發文寫道，「奶奶和爺爺很驕傲！恭喜你，杭特，我們以你榮！」而這也是拜登自宣布罹癌後，首度露面。

拜登辦公室18日證實，82歲的拜登日前因排尿問題就醫，檢查後發現前列腺有結節，16日被診斷為前列腺癌，且癌細胞已擴散至骨頭。

根據美國癌症研究機構資料，前列腺癌是男性第二常見癌症。專家指出，晚期前列腺癌在過去10年治療手段已有重大突破，即使癌細胞轉移，患者透過適當治療仍有可能存活5至10年甚至更長。

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