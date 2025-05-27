Andy反擊家寧遭網軍出征！大量「外國人用中文狂罵」：恐怖情人欸

▲Andy的IG遭大量「外國人用中文狂罵」，圖內留言均為類似帳號。（圖／翻攝Andy IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，自己才嘗試要走出去，兩人也對此深聊過，「但沒想到妳現在還拿出來講。」對此，有網友發現，Andy的IG出現大量外國人用中文謾罵Andy。

網友發現，Andy製作反擊家寧的影片後，IG第一則5月17日的貼文，出現大量外國人以中文留言，「恐怖情人欸，不是說和平分手」、「大反轉了，勸老師快出來說明」、「為什麼不回應了」、「出軌還不只一位？呵呵」、「家寧反擊為啥你不敢回」、「作賊喊捉賊？」「先出來回應出軌，跟廣告收益的事吧！別躲」、「這咖躲起來了，人家有證據」。

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台灣網友看完這些網軍也回酸，「好多外國人留言！！根本偷換概念轉移焦點。錢歸錢，感情歸感情，沒有很想知道感情狀況，不會因為出軌股份才變0%的吧？支持Andy，打垮張家」、「語言天才這麼多喔」、「來看印度人打中文」

據悉，家寧26日指控Andy交往期間出軌，逼Andy於27日反擊家寧從2021年開始，就和一位「男閨蜜」過從甚密，甚至在他奶奶過世當天，還要求Andy籌錢讓女方出國，「這段長達兩年的時間，是我人生最最最黑暗的時期。我不斷地隱忍再隱忍，甚至私底下，妳真的把我當工具人，我認為在這段感情當中，我活得越來越卑微、越來越不像自己，所以我提出了分手。」