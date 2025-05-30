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端午假期疫情提醒！　嘉義市衛生局呼籲民眾加強防疫措施

▲▼ 端午連假防疫不鬆懈 登革熱、新冠病毒雙重警戒，全民疫起來！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市端午連假防疫不鬆懈，登革熱、新冠病毒雙重警戒 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午假期將至，民眾返鄉、出遊活動頻繁，團聚機會多，病毒傳播風險增加。嘉義市政府衛生局呼籲民眾進入醫療機構或長照機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩、加強手部衛生；如有生病請在家休息；符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，以保障自身健康。如有發燒、呼吸道症狀或身體不適等輕症患者，可先在家使用新冠家用快篩篩檢，多利用診所或醫院門診就醫，避免醫院急診壅塞情形發生，將急診留給有需要的民眾。

除了持續警惕新冠病毒的威脅，也要嚴防登革熱疫情。近期受鋒面影響，國內各地均出現降雨情形，且濕熱氣候有利病媒蚊孳生，呼籲民眾平時應做好環境管理，執行容器減量，清除不必要的器物，仍需使用之容器應定期刷洗並於使用後倒置；降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外是否積水容器並將積水倒掉。登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，一旦社區內出現登革熱病例，疫情恐迅速擴散。因此，在享受連假之餘，更要特別留意居家及周遭環境的清潔。

衛生局提醒，若出現登革熱疑似症狀，如：發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，請務必戴好口罩並儘速前往本市NS1快篩合作院所就醫，告知醫師旅遊史、活動史等資訊，以便醫師及早診斷並進行登革熱NS1抗原快篩檢測。早期診斷、早期治療，有助於降低重症風險。相關防疫訊息可至嘉義市政府衛生局網頁/主題專區/COVID-19專區或登革熱專區查詢或電洽衛生局詢問(05-2338066)。

 
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