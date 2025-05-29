我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國

▲WOAH年會舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」。（圖／農業部提供，下同）



生活中心／綜合報導

第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，5月29日上午10時15分（臺灣時間下午4時15分）舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，象徵我國動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。授證典禮由我國農業部杜文珍常務次長(亦是我國首席獸醫官)及代表團出席領證，將榮耀歸屬於全體國人。

農業部依據WOAH陸生動物衛生法典之豬瘟非疫國認定標準，自2023年7月1日起全面停止施打豬瘟疫苗後，分階段蒐整各項防檢疫與監測資料，於2024年8月正式向WOAH遞交申請案，續依國際專家審查結果提供補充資料，終獲WOAH正式認可。此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標之非疫區國家。該項殊榮不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為我國豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

▲授證典禮由我國農業部杜文珍常務次長(亦是我國首席獸醫官)及代表團出席領證。



防堵病毒入侵：我國以國內防疫及邊境檢疫共同守住動物健康防線



豬瘟持續威脅全球豬隻健康與畜牧產業，我國自2006年起未再發生病例，國內防疫單位陸續推動多項防治計畫，透過疫苗免疫、監測通報及落實生物安全強化等多重措施，有效控制疫情，農業部並與產官學界密切合作，持續評估豬瘟現況。另亦執行畜牧場現場查核、屠宰衛生屠前屠後檢查、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，逐步建立堅實防疫體系。

同時，嚴格的邊境檢疫措施亦扮演關鍵角色，作為阻絕疫病於境外的第一道防線。我國邊境管制機關持續於機場、港口、郵包等通路強化查驗，嚴防動物及其產品非法輸入，全面攔截高風險來源，並加強旅客宣導作業；此外，明定輸入活豬來源國須為農業部認定之豬瘟非疫國，輸入後隔離檢疫期間進行豬瘟檢測陰性才可放行，嚴格執行檢疫規定，有效阻絕境外病原傳入。



未來展望：深化國際合作、強化監測應變，拓展畜產品能見度

農業部感謝動物防檢疫人員、養豬業者及各相關單位的合作，此項殊榮來自全民共同防疫成果，為國家動物防檢疫工作再添肯定，讓臺灣畜產業能夠邁向更高的國際標準。

農業部表示，將持續強化國內與邊境動物疫病之監測、檢驗與應變能力，並深化與WOAH及各國防檢疫機構的合作交流，鞏固三大豬病非疫國地位；同時厚植畜牧產業的韌性、安全與永續發展，期為畜產品出口提供堅實後盾，創造臺灣優質的豬肉品牌拓展國際市場，同時強化產業競爭力。

