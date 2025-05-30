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綠側翼稱「藍白刪預算阻防疫」　陳菁徽怒：買疫苗錢一毛未刪

▲▼國民黨團召開 抓到了 行政院檔解凍預算 記者會 王育敏 陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國內新冠疫情急速升溫，但民眾卻難以買到快篩，有綠營側翼稱，「衛福部防疫準備不足，是藍白刪預算導致」。醫師出生的國民黨立委陳菁徽指出，防疫很重要的一環就是疫苗，但是「買疫苗的錢一毛未刪、買疫苗的錢一毛未刪、買疫苗的錢一毛未刪，很重要所以說三次」，綠營側翼持續造謠，傳遞假資訊，也難怪端午習俗，要在門口插上艾草、菖蒲，藉此驅邪避惡，淨化環境。

陳菁徽指出，側翼們又造謠，賴政府、衛福部防疫準備不足，是因為藍白刪預算。爛把戲一直玩，民眾早就無感，現在可能只覺得「笑死，又來」如果真的是在野黨的問題，衛福部邱泰源部長就不會公開道歉，疾管署也不用一直澄清，一切都在掌握之中。所以事實上，問題就出在衛福部，醫療物資供應出狀況，才會導致基層買不到快篩、抗病毒藥物短缺的窘境。

陳菁徽提到，全台醫界也都沒有忘記，去年生理食鹽水荒，大缺貨的窘境，一樣是供應鏈出問題。但當時衛福部的高官是怎麼回應基層缺貨？「你要的2000cc廠商沒在做，改給你500cc，堅持說這樣沒貨，我也是尊重」。基層手忙腳亂，缺貨調貨之外，在進行手術時，原本一包2000cc，要變成換4包500cc，護理師真的忙到不行，每場手術都在拼手速。缺貨是事實，不然基層不會哀嚎求救。

陳菁徽表示，再談到預算審查，防疫很重要的一環就是疫苗。「先說結論：買疫苗的錢一毛未刪、買疫苗的錢一毛未刪、買疫苗的錢一毛未刪，很重要所以說三次」。疫苗採購的錢，其實是編列在疫苗基金裡面，而事實上目前疫苗基金根本還沒二讀三讀，所以造謠的人，不是壞就是笨。

陳菁徽說，為了避免被側翼造謠，她也先舉手承認，她有提案凍結疫苗基金100萬，佔114年疫苗基金編列65億當中的 0.0015%。理由是什麼，去年衛福部以基金購買疫苗，最後銷毀數竟多達1236萬劑，甚至還發生疫苗變色品管問題。所以「意思意思」提案凍結，要求改進。

「為了避免側翼繼續造謠，只好用魔法對抗魔法」，陳菁徽說，她所提案100萬的凍結案，在審查進行時的現場，衛福部邱泰源部長跟民進黨的王正旭及林月琴等委員也都在，大家都沒有意見，這個案子甚至可以說衛福部加上民進黨委員的背書。如果側翼們還是繼續造謠，我也只好再分享，就在三天前衛環委員會審查衛福部預算解凍案，民進黨的林淑芬委員現場感嘆，現在行政部門就是吃定立法委員，覺得立法委員不敢有意見。林淑芬說，「人民的立委來這裡，狗吠火車，我還是要再吠幾聲，連吠都不能吠怎麼可以」言下之意，立委要監督政府，透過預算凍結，要求改善都不行了，但林委員為了人民，還是要大聲的說出真心話。

因此，陳菁徽說，現在基層缺快篩、缺抗病毒藥物，人民需要有立委為他們發聲。希望人民的聲音不要變成狗吠火車，行政單位也別再縱容側翼網軍洗地造謠，趕緊把防疫工作的發條上緊，迎接未來171萬人確診的挑戰。端午連假，綠營側翼持續造謠，傳遞假資訊。也難怪端午習俗，要在門口插上艾草、菖蒲，藉此驅邪避惡，淨化環境。畢竟社會上還是有一些污穢之物，玷污台灣、傷害民主。

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