家寧男閨蜜遭爆「金主爸爸」包養！本人39字回擊：對此很驕傲喔

▲范成章被起底有金主爸爸包養。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

家寧、Andy分手爛戲出現了最搶眼的男配角范成章，不過他之前就被本刊報導過虐待動物疑雲，另外又有網友質疑身為花藝師的他是否真有本事，以及疑被「金主爸爸」、也就是有類乾爹的角色包養。對此范成章本人回應了。

一名網友今（29）日在Threads發文指出，范成章的花藝店「Cheng&Mach」其實是「金主爸爸」Kris van mach幫出錢，剛好也跟店名有所符合，該名網友也意有所指地驚呼：「好想跟你表白～」

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貼文曝光短短幾小時吸引眾多網友討論，對此，范成章稍早也直球反擊這位爆料者，39字正面回應，「10年前還有我阿姨一起出資開的喔，大家都知道了不是什麼新聞了欸！我對此很驕傲喔！」范成章否認金主爸爸一說；至於有人質疑他的專業，還有私處尺寸等等，則尚未有得到本人回應。

如今范成章的黑歷史也一一被起底，除了出櫃後大家仍懷疑他的性向是雙或異性戀，還有合照上空女性疑是家寧、動保爭議、與金髮女模親吻、曬出小孩照片並喊老婆，他都有作出解釋，總之一概否認到底。



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