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牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

奧陶紀的早期無頜魚類，其外骨骼上的突起結構中含有象牙質。（翻攝畫面）

▲奧陶紀的早期無頜魚類，其外骨骼上的突起結構中含有象牙質。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

你可曾想過，讓你洗牙時皺眉的牙齒敏感，竟與4億多年前的遠古魚類有關？芝加哥大學最新研究顯示，牙齒的敏感來源「象牙質」，其實最早不是為了咀嚼食物，而是源自古代魚類裝甲上的感知組織。

這項發表於《自然》的研究指出，來自奧陶紀的早期無頜魚類，其外骨骼上的突起結構中含有象牙質，功能可能是感測水流與外界環境。研究團隊透過粒子加速器對上百件化石進行高解析度掃描，發現這些象牙質不僅存在於脊椎魚，也與節肢動物如螃蟹和蝦的感知器官極為相似。

有趣的是原以為是脊椎動物代表的化石Anatolepis（一類已滅絕的無頜魚），經比對後被確認其實是節肢動物，過去分類出現誤判。而「始胸魚（Eriptychius）」及「星甲魚（Astraspis）」則真正擁有內含象牙質的感應突起，顯示牙齒結構最初可能是感知工具。

這項研究也提供對「牙齒如何演化」的全新理解。它支持「由外而內」理論，認為感知構造最初存在於外骨骼，之後才演化為口腔中的牙齒。

研究者表示，雖未找到最早的脊椎動物，但這項發現揭示了牙齒演化的真正起點，從感應世界開始，而非進食。


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