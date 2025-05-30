做賊喊抓賊！2監委被爆「曾彈劾濫用公務車」　藍轟：雙標令人厭惡

▲立委林沛祥。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

監察院近日連續爆出多起濫用公務車的爭議，不過事後，資深媒體人黃揚明揭露，經查詢監察院近一年的彈劾案，就有至少2件官員被彈劾，理由包含「公務車私用」，而且林郁容、蘇麗瓊二人還曾參與彈劾會議，非常諷刺。對此，國民黨立委林沛祥直呼，他們兩位監察委員非常雙標，他們才最應該被彈劾，這種行為讓人覺得很厭惡。

監察院秘書長李俊俋近日被爆以公務車帶愛犬去美容，引發外界熱議，沒想到監察委員蘇麗瓊、林郁容也先後被爆疑似濫用公務車。黃揚明在臉書上揭露，格外諷刺的是，查詢監察院近一年的彈劾案，就有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，且林郁容、蘇麗瓊二人還曾參與彈劾會議，並投下「彈劾成立」票。

林沛祥說，若這兩位監察委員真如報導一般，有彈劾其他官員私用公務車，而自己卻做著做賊喊抓賊的行徑，他覺得這兩個監察委員才是真正應該被彈劾的人，因為他們用聖人的標準去檢驗別人，卻用罪人的標準去檢驗自己，這種事情實在是雙標，讓人非常的難堪，尤其是在稱為現代御史的監察院裡，發生這種陋習，讓人覺得很厭惡。

林沛祥指出，整個監察院必須要徹查公器私用的行為，是否已經變成常規，若是這樣的話，過去幾十年之內到底有多少藏汙納垢的事情發生，監察院必須給社會大眾完整的交代。

