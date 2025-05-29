林郁容用公務車載親友去機場　他赴北檢告發：監院成公帑專車俱樂部

▲林國春爆料，監委林郁容用公務車送親友到機場 。（圖／新北市議員林國春提供）



記者崔至雲／台北報導

繼監察院秘書長李俊俋被揭發動用公務車載送寵物狗一事，新北市議員林國春28日也爆料，監察委員林郁容也被發現動用公務車，未執行公務疑似「一路接送親友往機場接機」。林國春今（29日）親赴北檢，告發林郁容涉嫌違反《貪污治罪條例》，直言，「昨日接狗，今日看牙，明天載親友，監察院已成公帑專車俱樂部」。

林國春指出，該案中監委林郁容所搭乘的公務車，先載送一名年輕女子，再前往機場接送一名年輕男子，兩人顯非監察院業務相關人員，行程也未見任何官方活動排定，合理推斷為私事用途，涉嫌濫用公務資源。他痛批，監察院什麼時候開始提供「機場接送」服務？而且還不限本人，連親友都能搭，這是納稅人出錢買來的高級計程車嗎？

林國春再說，更讓全民感到不平的，是這些特權官員與基層公務員待遇的天壤之別。他特別提到，2024年台中爆發所謂「白單案」，三十多名基層警員因幫忙將600元罰單改為300元紅單，就被控圖利、貪污，個個停職、遭起訴，有人剛買房，有人剛當上爸爸，全家因此陷入巨變。

林國春表示，在「白單案」中，有人根本未圖利自己，只是幫長官換張單，罰金未減免，仍須照繳，結果也被當成犯罪。這些人不是貪污集團，也不是黑金交易，卻一個個被趕盡殺絕。基層公務員一個錯動，就被檢調鋪天蓋地辦到底；但反觀李俊俋、蘇麗瓊、林郁容等人濫用公務車送狗、看牙醫、接機親友，卻顯得輕描淡寫、毫無懲處，難道「綠友友」在中華民國真的是一種特權？

林國春最後重申，監察院的存在是為了整肅官箴，不是享受特權。這幾天的連環爆，只是冰山一角。他呼籲全國民眾一同關注，別讓「濫權送狗、載親友」變成常態，也別讓認真執勤的基層成為制度犧牲品。因此他在臺北地檢署前強調，檢方應一體徹查，不能讓「官大一級、罪就免一階」的荒唐現象持續下去。他說，「我們不是要求檢察官嚴辦林郁容，我們只是要求對特權也像對基層一樣認真，這不是報復，而是正義的基本要求。」

