監院禁「個人身分搭公務車」　監委：各界有疑慮就應該讓社會檢驗

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（29日）召開記者會公布「剴剴案」調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，並通過糾正3機關。但外界關注監察院公務車私用爭議，後續媒體提問環節時不斷追問副院長李鴻鈞要求到卸任禁止個人身分用公務車一事。監委葉大華坦言，這件事情他們也是看公告，知道的也不會比媒體多，監委就是尊重，院裡已經發布，後續副院長有他進行的部份，的確下週一開始到退任，他們不會有個人公務車。

監察院秘書長李俊俋遭爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，李俊俋為此致歉並自請處分；國民黨議員張斯綱昨也踢爆，監委蘇麗瓊疑似也用公務車處理私事，到某牙醫診所看診。對於近日監察院公務車紛擾，李鴻鈞昨表示，下周一(6/2)起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止。近日媒體報載事項，立即啟動調查，以釐清事實真相。

今日記者會上，有媒體追問，未來有何規範使用公務車，目前的調查程序如何？葉大華則說，這部分應該問李鴻鈞。至於今日記者會上3位監委有無被調查？葉大華稱沒有，監委王幼玲則說「我們不知道」。

媒體追問是否會立案調查、彈劾李俊俋，葉大華則回應，「這是涉己事務，要怎麼立案調查自己不是很清楚，要由獨立機關…」，而現場媒體補充監察院前秘書長林豐義曾因不當銷毀公文被彈劾過，她則相當詫異地說「真的嗎？這我不曉得」，一旁的王幼玲則補充「因為秘書長把公文書燒掉」。

葉大華坦言，這件事情她們也是看公告，知道的不會比媒體多，就尊重，院裡面已經發布，副院長應該是有他在進行的部分，應該問他，但確實從下禮拜一到退任都不會有個人公務車。至於出公務怎麼辦？葉表示，一定要有公務，因公才能一起集合去搭公務車或小巴，不會有個人車子，到退任前都沒有這樣的困擾。

媒體追問是否會委屈？葉大華直言，不會啊！這是國家公共財，如果各界檢驗有疑慮，就應該讓社會檢驗，本來就是公務才需要這個車子，以後就搭小巴，平常有比較多一起巡查就會用公務車。