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轟監委被爆特權車隊該辭職　黃揚明揭還曾用「公務車私用」彈劾官員

▲▼ 林國春爆料，監委林郁容用公務車送親友到機場 。（圖／新北市議員林國春提供）

▲林國春爆料，監委林郁容用公務車送親友到機場。（圖／新北市議員林國春提供）

記者郭運興／台北報導

監察院近日先是秘書長李俊俋遭爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，後續又再爆出多位監委疑似也用公務車處理私事。對此，媒體人黃揚明今（29日）指出，查詢監察院近一年彈劾案，就有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，諷刺的是，疑似濫用公務車的林郁容、蘇麗瓊二人還參與會議，投下「彈劾成立」票。他直言，監委知法犯法、公器私用，應知所進退，如果有廉恥心，這幾位當事人該主動辭職就辭職。

黃揚明表示，監察院特權車隊連環爆，除了祕書長李俊俋濫用公務車接送愛犬做美容，還有監委蘇麗瓊上班時間搭公務車看牙醫、監委林郁容濫用公務車接送親友，另有一位未具名的監委上班時間搭公務車去理髮。

黃揚明表示，監委的職權是對違法失職的官員行使彈劾、糾舉等權力，並透過調查權查明官員違法失職情事。因此，若監委自身帶頭違法、公私不分，要如何肅清吏治？

黃揚明提到，格外諷刺的是，查詢監察院近一年的彈劾案，就有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，且林郁容、蘇麗瓊二人還曾參與彈劾會議，並投下「彈劾成立」票。

黃揚明指出，最近一件，是上個月4月8日通過的彈劾案，案情是屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉貪，其中包括陳自行駕駛公務車處理私人事務情事，早遭司法查辦，起訴後目前尚未判刑。在彈劾會議上，與會13位監委都投下彈劾成立票，其中包括這次濫用公務車的林郁容。

▼黃揚明爆監察院近一年的彈劾案，有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，林郁容、蘇麗瓊二人投下「彈劾成立」票。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼黃揚明爆監察院近一年的彈劾案，有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，林郁容、蘇麗瓊二人投下「彈劾成立」票。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明再指，另外，去年10月8日通過的彈劾案，案情是陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林帝志（已改名林承家）涉貪，其中包含林帝志命令下屬駕駛軍車載送其親友在金門遊玩等情事。林涉貪部分，今年1月已被判6年8月有期徒刑定讞。在彈劾會議上，與會13名監委都投下彈劾成立票，包括被爆濫用公務車的林郁容、蘇麗瓊。

▲▼黃揚明爆監察院近一年的彈劾案，有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，林郁容、蘇麗瓊二人投下「彈劾成立」票。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

因此，黃揚明認為，李俊俋雖在監院擔任祕書長，但他終究不是監委，濫用公務車情事依法查辦即可，但被揭露的2名監委誰來負責查辦呢？

黃揚明強調，目前監院副院長發出的聲明不痛不癢，什麼叫做6/2起停止以「個人身份」使用公務車？難道以前可以？如果有廉恥心，這幾位當事人該主動辭職就辭職吧。

最後，黃揚明附上「監察院監察委員自律規範」相關規範：

第3條 監察委員應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免不當或易受質疑有損監察形象之行為。

第7條 監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人。

第17條 監察委員違反本規範或有其他違法失職情事者，除法令另有規定外，應提經本院監察委員紀律委員會審議後，提報院會決議為下列之處分：

一、促其注意。
二、警告。
三、以口頭或書面於院會時道歉。
四、推請委員依法提案彈劾。
五、涉及刑責者移送法辦。

第19條 監察委員涉及刑事犯罪，情節重大，足以影響其行使職權或本院聲譽者，得由本院監察委員紀律委員會審議後，提報院會決議，停止其職務，並呈報總統。

▼監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

▲▼張斯綱再爆料監察院秘書長李俊俋用公務拿餐點。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

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