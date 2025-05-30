學者：中美第二階段博弈已在激烈進行

▲中美關稅談判尚未有結果。（圖／CFP）



文／中央社台北30日電

中國學者認為，中美關稅戰雖暫時停火，但兩國第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐。

據香港經濟日報網，上海復旦大學美國研究中心27日舉行報告會，復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯表示，美國總統川普第二任期一開始，中美就進入激烈博弈階段，而隨着日內瓦會談結束，第一階段博弈告一段落，雙方進入第二階段博弈。

吳心伯指出，第二階段博弈中，中美在國際上都在爭取包括拉丁美洲、東協（ASEAN）、歐洲和中東在內的第三方支持。雙方近期都有動作，例如中國本月中旬舉行與拉美和加勒比國家共同體論壇、川普同期則出訪中東三國。

報導說，川普政府據報準備在與其他國家的關稅談判中加入涉中條款，要求限制對中國的貿易往來。吳心伯認為，從東協到中東到歐洲這條線，是中國對外經貿關係三個重要的點，「我們都要爭取保住。」

他補充，中美在晶片領域也正展開新一輪角逐。美國之前看重的是保持晶片技術的領先地位，現在可能更關注與中國爭奪晶片市場。美國商務部近期對中企華為晶片發布禁令，實際上就是要封殺華為昇騰晶片的國際市場。

吳心伯研判，第二階段談判的議題比第一階段更廣，可能涵蓋中國服務市場開放、人民幣匯率、美國對中國技術限制等。美國已意識到關稅牌效果有限，下一階段為了迫使北京讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌。

至於下半年中美領導人何時會晤、以何種方式會晤，是在多邊場合或是川普所稱的訪問中國，都取決於第二階段談判的結果。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友則認為，第一階段關稅戰讓雙方更清醒理性認識了對方，降低了軍事衝突的可能，但貿易戰終究會有輸贏，無論是中國成功反制美國而取得更大經濟優勢，或是美國透過關稅戰解決國內經濟問題並增強對中國戰略競爭信心，都可能為今後中美博弈帶來更多不確定性。