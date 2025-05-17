　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／香港01

中美在日內瓦達成關稅互降協議後，雙方同意暫時停火90天，外界解讀為中美貿易戰出現「喘息期」。不過，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日撰文指出，「中國打了一場漂亮仗，但我斗膽澆一盆冷水」，強調不能盲目樂觀，未來仍充滿挑戰與不確定性。

金燦榮在其個人公眾號發表文章，回顧中美此次暫時休戰的原因。首先，金燦榮認為此次談判能夠取得階段性成果，主要基於三點：其一，中方面對美方無理要求未選擇讓步，而是「硬剛」；其二，川普政府內部面臨實質的經濟與政治壓力；其三，6月美國將有6萬億美元國債到期，存在壓力。

金燦榮分析，川普現階段暫時低頭，是迫於現實的選舉與經濟壓力，但若中國未在談判中「給出他想要的東西」，一旦6月撐過國債關口，「到了夏秋之際，川普可能又跟中國打關稅戰」。

▼中美關稅戰。（圖／路透）

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

金燦榮強調，2018年中美貿易戰的經驗不容忘記。他回顧當時局勢指出，2018年2月初，美方邀請中方高級別代表團赴美磋商，氣氛一度不錯。但到了3月22日，美方突然拋出301調查報告，對中國提出盜竊知識產權、強制技術轉讓等指控，還宣布對中國商品徵稅，打破此前共識。

他進一步指出，2018年5月，中美剛發表聯合聲明，美方承諾暫緩加稅，「僅10天後，川普政府就再次推翻承諾，宣布恢復加徵關稅計劃」，導致後續談判屢屢受挫。金燦榮評價，中國很認真地執行，但川普總是得寸進尺，找各種藉口對中國極限施壓。

「這些事才過去幾年啊，我們千萬別忘了。」金燦榮提醒，這次談判必須吸取過往教訓，「千萬不要盲目樂觀」。

此外，金燦榮還指出，川普尚有「兩張王牌」未出，包括「把中概股逐出美國資本市場」，以及「對中國在美資產徵稅」，並警告北京須做好準備，迎接潛在的經濟衝擊。

他建議中國在下一階段的中美博弈中，「要保持戰略定力與清醒頭腦」，並強調要以長遠眼光和堅定決心，持續推進境內經濟高質量發展、築牢自身發展根基。

▼義烏一間工廠。（圖／路透）

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐騙新手法！　帳戶20多萬立刻被轉走
陳佩琪跟長子柯傅堯搭捷運「現身桃機二航」！網瘋猜要去哪
快訊／17縣市大雨特報！大雷雨炸6地　警戒範圍曝
卓內閣520周年聲量榜曝光　陳世凱好感度奪冠、郭智輝不幸吊車
韓網紅注射健康針出事！「手術台上大失血」瘀青驚悚照曝光
13萬人附議「虐童致死判死刑」　法務部不採納
大S百日入夢！Makiyo見「她滿臉笑容」　心疼具俊曄暴瘦
黃仁勳最愛麵包被挖出！日銷900個

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

上億違建「英之園」確定強拆！網友戲稱：潮汕最牛違建豪宅

陸新冠疫情抬頭　廣東4月爆2.3萬例

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

陸委會抓出親中藝人「其實是支持」陸網笑罰得少：看誰不在名單裡

中方是否解除或調整「稀土出口管制」？　陸外交部巧妙避答

26歲正妹康復師「副業撿回收」　她開心直呼：賺的比醫院多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

上億違建「英之園」確定強拆！網友戲稱：潮汕最牛違建豪宅

陸新冠疫情抬頭　廣東4月爆2.3萬例

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

陸委會抓出親中藝人「其實是支持」陸網笑罰得少：看誰不在名單裡

中方是否解除或調整「稀土出口管制」？　陸外交部巧妙避答

26歲正妹康復師「副業撿回收」　她開心直呼：賺的比醫院多

香飄虎尾！端午嘉年華《樂在其粽不亦樂虎》熱鬧登場

國聯大飯店「55折爽吃5菜色」限一個月　東坡肉、上海菜飯都有

虛擬歌姬初音未來現身台北　世界巡迴系列主題聯名咖啡廳登場

「八方藝術節」藝術市集熱鬧開跑　多元族群匯聚國美館　　

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

存款歸零！他下載3款APP「2個月噴77萬」：像精心編排的連續劇

勇士總冠軍G6改用桃園巨蛋　許晉哲：只有美其名是主場

美10重刑犯集體越獄！鑽牆洞塗鴉嗆「有本事來抓」　囂張畫面曝

運輸車載「一排香噴噴新車」紅線卸貨　女騎士閃不掉釀車禍

2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

大陸熱門新聞

26歲正妹康復師「副業撿回收」

罰親中藝人「是支持」陸網：看誰不在名單裡

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑 一人曾假冒初中生網路交友作案

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

汕頭上億違建「英之園」確定強拆！

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

請生理假被逼脫褲　校方：有人說謊月請5次

解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校 向社會招收高中畢業生

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

金價再跳水！陸買家嘆：半月虧超8000元

陸新冠疫情抬頭　廣東4月爆2.3萬例

更多熱門

相關新聞

蔡英文劍橋演說：台灣對全球安全不可或缺　是國際社會值得信賴夥伴

蔡英文劍橋演說：台灣對全球安全不可或缺　是國際社會值得信賴夥伴

前總統蔡英文16日在劍橋大學演說指出，隨著國際貿易與安全秩序的動盪，地緣政治局勢也變得更加難以預測，而台灣對區域與全球安全是不可或缺的存在。不只是因為台灣是全球科技供應鏈的重要環節，更因為台灣位居戰略要地。失去台灣，整個區域將變得更不安全，也更難以防衛。美國、日本、韓國等民主國家，勢必得投入更多資源來因應中國。在這個全球秩序重塑的關鍵時刻，台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴。

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

川普表態：願赴中國會習近平談外交、經濟

川普表態：願赴中國會習近平談外交、經濟

傳美國計畫「遷移巴勒斯坦人」至利比亞

傳美國計畫「遷移巴勒斯坦人」至利比亞

俄烏談判沒進展　川普：沒我根本談不出協議

俄烏談判沒進展　川普：沒我根本談不出協議

關鍵字：

中美關稅川普金燦榮

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

台鐵香山=新竹「行人入侵被區間車撞上」　8列車延誤

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面