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蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

▲▼蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」與3.3m大蟒蛇對戰。（圖／翻攝自Bangpakong News）

▲男子在家中如廁時，下體被蟒蛇攻擊。（圖／翻攝自Bangpakong News，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子家中如廁時，突然感覺下體一陣劇痛，一看才發現馬桶內竟有一條巨大蟒蛇，而這條巨蟒就這樣緊緊咬住他的生殖器，導致男子下體大量失血。他緊急向妻子求救，並拼命掙脫，隨後更失去意識，所幸救護人員趕往現場將他送醫急救，經搶救才幸運撿回一命。

根據Bangpakong News報導，泰國北柳府38歲男子阿塔蓬（Atthaporn Boonmakchuay）在自家浴室如廁時遭巨蟒狠咬下體，險些命喪現場。當時他突感下體一陣疼痛，低頭一看，竟發現一條長達11英尺（約3.3公尺）的巨蟒正死死咬住他的生殖器。

▲▼蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」與3.3m大蟒蛇對戰。（圖／翻攝自Bangpakong News）

▲▼蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」與3.3m大蟒蛇對戰。（圖／翻攝自Bangpakong News）

他當下驚恐尖叫，立刻呼喊妻子求救，同時一邊拼命掙脫，由於大量失血，他意識逐漸渙散，但他仍試圖用繩子將蛇頭綁住、繫在浴室門上防止牠逃脫，隨後便因失血過多昏厥。

救護人員趕抵後，立刻將他送醫急救，所幸目前已脫離險境。從當地媒體報導的畫面可以看到，救難人員費盡功夫拆除馬桶與下水管線，才成功捕獲這條藏匿在馬桶裡的巨蟒。

相關單位則是將這條蛇裝進布袋，並野放回森林。根據推測，蟒蛇可能是從排水系統中游進馬桶。

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