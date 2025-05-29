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「紅髮頭顱」滾到面前！泰少年慢跑驚魂　死者身分疑曝光

▲▼「紅長髮頭顱」滾到面前！泰少年慢跑驚魂 。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲少年發現有東西滾出來，上前查看才知是頭顱 。（圖／翻攝自Amarin TV）

記者王佩翊／編譯

泰國北柳府發生一起離奇駭人的棄屍案，一名15歲少年在一條森林小路慢跑時，突然發現一顆「人類頭顱」從路邊草叢滾出，嚇得他立刻報警。警方趕抵後，發現頭顱連接著一頭紅色長髮，而頭骨則有一條長10公分的裂縫，懷疑死因是鈍器攻擊。最新消息則指出，死者可能是一名43歲的泰國籍女子，她5月5日與外籍男友爭吵後便失蹤，而她失蹤前就是染著一頭紅色頭髮。

根據The Thaiger報導，最先發現頭顱的少年27日下午5時30分在林間小路慢跑時看到一個不明物體滾出來，仔細查看後才驚覺是人類頭顱，因此通報地方官員。警方獲報後趕往現場，並找到2個黑色垃圾袋，其中一袋破裂，裡頭塞著一條粉紅色毛巾，疑似原本用來包裹著滾出來的頭骨。經初步檢查，頭骨上還有一頭紅色長髮，並有約10公分長裂痕，疑似遭鈍器攻擊致死。

▲▼「紅長髮頭顱」滾到面前！泰少年慢跑驚魂 。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲有消息猜測，死者可能是43歲的失蹤女子 。（圖／翻攝自AFacebook／ เจ๊ม้อย v+）

當地警方表示，該地點偏僻，白天偶爾有人通行，但晚上幾乎無人經過。警方接獲報案後28日展開搜證，在周遭進行徹查，但是並未找到其他證據或人體遺骸，因此初步判斷現場為棄屍地點。

警方研判，有可能是附近流浪狗聞到味道後被吸引，咬破袋子，才會導致頭骨滾出來。相關單位最初將範圍鎖定在棄屍現場周圍，試圖調查附近是否曾有人失蹤，並把重點鎖定在周邊的工人營地，不過卻發現並未接獲任何失蹤人口通報，於是進一步擴大追查，並調閱4月中旬以來的監視器畫面，希望能找到可疑線索。

調查小組最初猜測死者可能是外籍移工，被殺害後遺體遭棄置林中，又或者是生前與人發生衝突，而兇手則是選在偏僻處分屍。但臉書粉專「Jmoi V+」28日透露，有一名在芭達雅工作的43歲泰國女子Metinee，5月5日後便音訊全無。她的家屬懷疑，這具頭骨很可能就是她，因為她也留有一頭紅色長髮，特徵極為相似。警方目前已請法醫進行驗屍，希望能確認死者身分。

據了解，Metinee失蹤前與外籍男友爆發激烈爭執，之後便人間蒸發，讓家人相當擔憂。

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