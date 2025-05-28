攔查違規遭罵神經病！警大外割害他多處骨折　二審逆轉判無罪

▲一名男子闖紅燈被警攔查時辱罵並拒檢，遭警壓制致多處骨折挫傷，一審認定男子與員警有罪，二審高院改判兩人無罪。（示意照／記者許權毅攝）

記者潘鳳威／台北報導

淡水一名高姓男子因闖紅燈遭巡邏的警員攔查，現場不僅辱罵警員，還因拒檢企圖離開被警員以「大外割」壓制在地，導致身體多處骨折及挫傷。士林地院一審認為警員執法過當，判其傷害罪，緩刑2年，並需賠償高男3萬元。案件上訴至二審，高院認定高男未妨害公務，警員則屬正當執法，改判兩人無罪。

判決書指出，吳姓警員於2023年4月13日下午3時許執行巡邏勤務，行經淡水中山北路1段與大信街24巷口時，發現高男不顧行人號誌尚為紅燈，逕自違規穿越斑馬線，遂立即上前告知並要求高男出示身分證件。但高男不理會並執意要離開，吳員隨即阻擋其離開並通報警力支援。

高男見狀後不爽，當場對吳員嗆聲：「不要玩這個啦、你神經病喔」。吳員隨即抓住高男手腕阻止他離去，但高男仍不斷移動身體並要求吳員放手，吳見此情況便以「大外割」將其壓制在地。此舉導致高男左側脛骨骨折、左側腓股骨骨折、左側第二三蹠股骨折、與身體頭部多處挫傷。事後，高男一狀將吳員告上法院，並向其索賠300萬元。

士林地院開庭審理，法官認為雖然高男闖紅燈違規，且對員警出言侮辱，妨礙執法，但吳員作為執法人員，應在執勤中採取對人民傷害最小的方式，事發當下，吳員不應直接動用強制力，且大外割已超過執法必要限度。但法院也考量吳員有意和解，惟高男請求金額300萬元過高導致雙方無法達成共識，但願意支付醫藥費3萬元；高男也向法官表示：「我希望他繼續當警察，不要去關」等話語，顯見吳員對高男並非不知悔改。

一審法官依侮辱公務員罪判高男拘役10日，緩刑2年。吳員則依假借職務上之機會故意傷害罪，判刑3個月，緩刑2年，並須賠償高男3萬元。

案件上訴至二審出現大逆轉，高院法官重新審理後認為，依憲法法庭113年憲判字第5號判決意旨，侮辱公務員罪只有在明顯故意妨害公務，且影響到執法時才算成立。高男雖然有闖紅燈，並辱罵警察，但他主觀上認為自己沒有闖紅燈、配合查驗身分的義務、一時情緒上來才罵人，並沒有妨礙吳員執行公務，故不算犯罪。

至於吳員執法是否過當，要從當時現場的角度來看，並訂出「強制力控制層級表」作為標準。高男闖紅燈，拒不配合還罵人，屬於「現行犯」，警察本就可使用強制力來拘捕。吳男當時配有槍枝、手銬、警棍、辣椒水，且他已經先口頭命令、叫支援，最後才採取對人傷害較小的「大外割」來制伏高男，雖然造成高男受傷，但屬於正當執法，不構成犯罪。因此改判吳、高兩人無罪。