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新冠疫情升溫　醫曝「1狀況」才擔心：病毒早就不會離開我們

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新冠疫情最近在台灣又升溫，前台大感染科醫師林氏璧直言，新冠病毒早就不會離開我們了，「會跟著我們很久」，呼籲大家不用再過度緊張，反而要更了解「如何共存」，「如果出現一個新的新冠突變株，在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，新冠病毒會一直突變，造成新的感染已經不是新聞，而流感病毒也是這樣，「每一陣子就流行一波，前面打的疫苗會無法防感染。」但新冠病毒已經不會離開我們了，它會跟著我們很久。

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他表示，自己看到的就是這個病漸漸地「流感化」，「再久一點，應該會走向感冒化。」事實上，感冒常見的病毒中，本就包含了冠狀病毒。他說，進入Omicron年代以來，疫苗的功能早就轉向「防重症」而非「防感染」，「前面打的疫苗雖然無法防止新病毒株的感染，但我一直相信我們的身體不是吃素的」，經歷過幾次感染和疫苗施打後，大部分健康人應該都有防重症的免疫記憶。

他也提醒，若未來出現一個新的突變株，讓健康人也出現大量重症，那才需要真正警覺，「目前為止，我們顯然沒有看到這樣的現象。」

不過對於老人和慢性病族群，林氏璧則認為這類高風險族群還是需要定期補打最新的疫苗，一旦染疫也應盡早就醫，「應該盡早就醫取得公費抗病毒藥物」，以免延誤治療。

而對於報導的疫情焦點，他也有感而發，「每天看著新聞報，常常看到我皺眉頭的標題和內容」，但他選擇不多說，因為相信多數人已是百戰之身，不容易被嚇到。

他還分享太太近期的兒科看診經驗，「如果過年時是10分，現在的忙碌程度大概是7～8分」，觀察到從腸胃症狀轉向呼吸道和發燒為主，並指出目前新冠、流感、腸病毒、A型鏈球菌患者都有增加。但家長的態度明顯轉變，「多半對新冠都很淡然」，甚至不願意做快篩，「反正就是請假在家休息，症狀治療，靠自己的免疫力自己好。」

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