騎士車禍收「未禮讓行人」7200元罰單　1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿興（化名）去年9月間騎車行經新竹市東區東門街一處巷口，與一名行人A男發生交通事故，事後收到一張未禮讓導致行人受傷的罰單，挨罰7200元，於是決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官日前審理此案，由於A男沒有具體敘明傷勢，現有的影像資料證據也無法證明A男有因此受傷，最終因證據不足，裁定撤銷原處分。

▲阿興騎機車與行人發生交通事故。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年9月間騎車行經新竹市東區東門街一處巷口，因與A男發生交通事故，警方獲報到場處理，認定阿興有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，於是製單舉發。

阿興不滿挨罰7200元罰鍰，還要被吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習，因而決定提出行政訴訟。他強調，A男是否有在事故中受傷尚無法確定，況且他跟A男事後早就已經和解了，所以希望法官能裁定撤銷原處分。

交通部公路局新竹區監理所則認為，從證據影像資料看來，阿興因未禮讓行人，導致本案事故發生，A男在接受警方調查時曾表明有受傷，相關單位依法裁罰應無違誤。

不過，台北高等行政法院法官認為，在本案的相關事故資料中，A男除了在談話紀錄表受傷情形勾選「有」之外，並未具體敘明受傷部位、具體傷勢，當時他沒有選擇就醫，所以沒有診斷證明書可以佐證，事後他也沒有提起刑事告訴。

法官表示，除此之外，從現有的證據影像資料看來，也無法確定A男是否有受傷，他是本案事故的被害人，陳述的內容必然會與阿興處於相反立場，在沒有其他任何補強證據的情況下，實在難以僅憑他的單一證述就認定阿興有違規行為，最終因證據不足，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。